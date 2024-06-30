عمالة المرأة في اليمن.. "كسر التابوهات" بزمن الحرب (فيديو إرم)

صلاح قعشة - إرم نيوز

منذ 40 عامًا، تتربع الستينية فاطمة حسن حماده غليس، على مفرشها لبيع الخضراوات في السوق المركزي في مدينة تعز.

ورغم ظروف الحرب والقصف والحصار الذي مارسته ميليشيا الحوثي، إلا أنها لم تغادر مفرشها، لتوفر لقمة العيش لسبعة أبناء، و 15 حفيدًا، ولتدفع إيجارًا للمنزل الذي تسكن فيه بتكلفة 170 ألف ريال، 93 دولارًا، ولتكلفة علاج قلبها البالغة 100 ألف ريال، والتي تقارب 55 دولارًا.

وليس الرزق سهلاً، بحسب الحجة فاطمة، فيومًا تتحصل على عائد مادي مجزٍ، ويومًا أوحتى أسبوعًا لاتتحصل على أي ربح، بل تكون الخسارة نصيب بيع يومك.

فيما ضاعفت نتائج الحرب، وحصار الميليشيات الحوثية، وتسببها في الانقسام المصرفي، من معاناة الحجة فاطمة، إلى الحد الذي دفعها لشراء الطحين بالكيلوجرام الواحد بدلاً عن كيس كامل كانت تقوم بشرائه.