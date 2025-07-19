تعليق "مستفز".. مها الصغير تفاقم أزمة سرقة اللوحات (فيديو)

في أول تعليق لها على أزمة اتهامها بسرقة لوحات وتصميمات لعدد من الفنانين التشكيليين العالميين ونسبها إلى نفسها، أثارت الإعلامية المصرية مها الصغير موجة جديدة من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورأى كثيرون أنها بدلًا من أن تعتذر عن الوقائع المتوالية التي صدمت الرأي العام، أو تحاول تبرير أفعالها "المستنكرة"، راحت تباهي الآخرين بما تمتلكه من مزايا ونعم في حياتها مثل "وجود أم رائعة لا تكف عن الدعاء لها"، على حد تعبيرها.

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واعتبر نشطاء أن الصغير لم تلقِ بالًا لمشاعر الغضب من واقعة ظهورها مع الإعلامية المعروفة منى الشاذلي في برنامج "معكم" حيث نسبت لنفسها أعمال فنانين من بلاد مختلفة منها الدنمارك وإيطاليا وسويسرا، دون أن تحترم الجمهور أو المنبر الإعلامي الذي ظهرت فيه.

كلمتين بقولهم لنفسي❤️ كلمتين بقولهم لنفسي❤️ #مها_الصغير في حلقة قديمة من الستات مايعرفوش يكدبوا👌🏻 Posted by Maha Al Sagheer on Friday, July 18, 2025

وهاجم البعض مها، مؤكدين أنها بدت "مستفِزة" وغير مراعية لحجم الأزمة التي تسببت فيها وتتعامل و"كأن شيئًا لم يحدث"، وهو ما فاقم من حدة الاستنكار لديهم.

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وقالت مها الصغير في مقدمة حلقة الأمس من برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه رفقة الإعلاميتين منى عبد الغني وهبة الأباصيري، إنها تريد في البداية الإشارة سريعًا إلى شيء شخصي، حيث مرت مؤخرًا بالعديد من "الأحداث الصعبة"، وفق قولها.

وقالت إن المرء يجب أن يتعلم النظر إلى الأشياء الإيجابية بحياته وما يمتلكه من نعم رغم كل شيء، ومنها وجود أمها في حياتها ودعاؤها المستمر لها، فيما اعتبره رواد مواقع التواصل تجاهلًا لمشاعر الملايين الغاضبة؛ بسبب ما أقدمت عليه الإعلامية من "فعل فضائحي" تمثل في نسب إبداعات غيرها إليها بشكل صادم.