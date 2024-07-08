هل من الصحي أن يشعر طفلك بالملل خلال عطلة الصيف؟

مع بداية العطلة المدرسية في فصل الصيف، يصبح الصراع على رعاية الأطفال حقيقيًّا بالنسبة للآباء، وفيما يختار البعض جدولة أطفالهم في المخيمات والنشاطات المختلفة من أجل تحفيزهم، يفضل آباء آخرون إبقاء أطفالهم في المنزل.

وهنا يبرز السؤال الأهم، هل ينبغي على الآباء إتاحة الفرصة لأطفالهم كي يشعروا بالملل خلال عطلة الصيف؟

قال خبراء لموقع Parents، إنه "يجب أن يشعر الأطفال الشعور بالملل خلال الصيف؛ لأنهم يجب أن يتعلموا كيف يتعايشون مع أنفسهم، ويفعلون أشياء مفيدة؛ فوظيفة الأهل ليست تسلية الأطفال كل دقيقة".

وأِشار الخبراء إلى أن الملل مفيد للأطفال كي يتعلموا ويفكروا، فالملل يولد الإبداع.

لكن حذّر الخبراء الآباء من إلهاء الأطفال بالأجهزة الإلكترونية خلال العطلة الصيفية؛ لأنها ستشغل دماغهم الصغير، وتمنعهم من الانغماس في نشاطات أخرى.

وأكد الخبراء أيضا أن الأطفال يحتاجون إلى صباحات كسولة خصوصا بعد عام دراسي حافل بالالتزام. وهنا يمكنك أن تسمح لهم بالنوم لساعة أو ساعتين صباحا، وتناول الفطور بشكل متأن، والاستعداد للعب.

كما ينصح الخبراء بضرورة، مشاركة الأطفال لآبائهم في إعداد الطعام وترتيب المنزل والتنظيف، الأمر الذي يعلمهم تحمل المسؤولية.