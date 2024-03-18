قرار قضائي بإيقاف المسلسل العراقي "عالم الست وهيبة"

"مساس بالرموز الدينية"

وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، إن القضاء العراقي، أصدر أمرًا ولائيًّا بإيقاف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة الجزء2" بناءً على دعوى سبقت عرضه، كان تقدم بها مؤلف الجزء الأول منه الكاتب "صباح عطوان.

ويقول القائمون على المسلسل والقناة التي تبثه، إن المسلسل لا يتضمن أي إساءة دينية، ويجدون مناصرين كثرًا لهم، يعتبرون مطالبات وقف بث المسلسل تقييدًا لحرية الرأي وفرضًا للرقابة على الأعمال الفنية.

وكان ديوان الوقف الشيعي أصدر بيانًا، قال فيه "تناول مؤخرًا أحد المسلسلات العراقية للأسف الشديد ضمن السيناريو المعد لمسلسل (عالم الست وهيبة/ الجزء الثاني) إيحاءات تمس رمزًا دينيًّا لشريحة واسعة للشعب العراقي بإظهار إحدى شخصيات المسلسل التي اتسمت بالجريمة والعدوانية تحت اسم وكنية ملازمة لأحد الأئمة الطاهرين.".

وتابع البيان "وإننا نستنكر بشدة هذا التلميح سواء أكان مقصودًا أم غير مقصود؛ لأن هناك من يتصيد بالماء العكر.. ونطالب الجهات المعنية بالوقوف ضد كل ما يؤدي إلى خدش التعايش السلمي بتناول الرموز الدينية والتطاول عليها ولو بالتلميح".

وأضاف البيان "نرفض رفضًا قاطعًا ما يجري في هذا المسلسل؛ ما يلزم القائمين عليه بتقديم الاعتذار أولا وإيقافه من العرض ثانيًا حفاظًا على الاحترام المتبادل للرموز الإسلامية من جهة ودرءًا لأي محاولة للانتقاص من الشخصيات المقدسة لقطع الطريق على مريدي الفتنة بين المسلمين".