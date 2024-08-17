قامت إدارة "يوتيوب" بحذف أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديدة "هنحتفل" بعد ساعات من طرحها، لتكون بذلك الأغنية الثالثة المحذوفة من الألبوم الجديد، جراء خلافها مع شركة روتانا.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد نشرت الأغنية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، لعلمها بأنه سيتم حذفها بسبب خلافاتها مع "روتانا".

وأغنية "هنحتفل" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، حيث حرصا على مشاركة الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان تطبيق "يوتيوب" حذف، مؤخرًا، الأغنيتين الجديدتين اللتين طرحتهما الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الثلاثاء الماضي، بعد ساعات من طرحهما.

وفي أول تحرك قانوني، كشف المستشار ياسر قنطوش، الممثل القانوني لشيرين عبد الوهاب عن تقديمه إنذارًا لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات؛ لتسببها في حذف أغنيتين للفنانة من يوتيوب، مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببلاغ لطلب التعويض المالي لتسبب الشركة في خسارة مادية ومعنوية لموكلته.

وأضاف قنطوش، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أنه تقدم لإدارة يوتيوب بالمستندات والوثائق التي تثبت صحة موقفهم القانوني كافة، مشيرًا إلى أن الأغنيتين ستعودان إلى القناة قريبًا، بعد دراسة المنصة للمستندات، وتأكدها من صحة الموقف القانوني لشيرين عبد الوهاب.

وأشار محامي شيرين عبد الوهاب إلى أن الإنذار الذي أرسله إلى شركة روتانا هو الأخير، وسيتقدم بعدها ببلاغ رسمي يطالب خلاله بالتعويض.