كيف أنقذت طائرة استطلاع لاجئين عراقيين من الموت؟
نجت عائلة عراقية من الموت بأعجوبة"، وذلك في رحلة هجرة مجهولة ومحفوفة بالمخاطر على أحد قوارب الموت نحو إيطاليا، حيث عاشت أياما عصيبة بسبب الأمواج والجوع والخوف.
وجازف ماهر بحياته وحياة زوجته وطفله الصغير منذ أن قرر مغادرة مدينة كركوك باتجاه تركيا، ليخوض تجربة هجرة عن طريق البحر تحبس الأنفاس، بسبب استهتار المهربين بحياتهم ورداءة القارب والطقس.
وتحدث ماهر لقناة "black box"على موقع "يوتيوب" عن تفاصيل رحلته وعائلته الصغيرة التي كلفته 10 آلاف دولار مقابل وعود زائفة للمهربين بالوصول عبر يخت سياحي من تركيا إلى إيطاليا، حيث كانت ظروف الرحلة خطرة وسيئة ومجهولة العواقب.
ويقول ماهر إنه قرر التوجه في سنة 2021 إلى تركيا رفقة زوجته لعبورهما نحو إيطاليا عن طريق البحر، لكنه اضطر إلى الانتظار فترة حتى ولادة زوجته الحامل لطفلها، ثم الترتيب لاحقا مع مهربين.
وعمل ماهر، وهو لاعب كمال أجسام سابق، كمدرب في تلك الفترة، ثم أعاد التواصل مع المهربين الذين قدّموا له عرضا مغريا في البداية، لكنه تبين العكس فيما بعد بسبب الظروف القاسية التي واجهتهم في غابات تركيا وعلى متن قارب الموت.
ويسرد قائلا: "نقلنا المهربون عبر شاحنة نحو الحدود التركية، ثم بقينا لثلاث ليال في فندق وشقق منفصلة استعدادا لإشارة بداية الرحلة".
ثم طلب منا المهربون العبور نحو الغابات، وكان مجموع المهاجرين يبلغ قرابة 105 أشخاص من بينهم نساء وأطفال من جنسيات مختلفة.
وقضى ماهر وعائلته أياما صعبة في الغابات، واصفا تلك الأيام "بالمأساة الحقيقية"، حيث كان الطريق وعرا وبه مرتفعات، كما عانوا من الجوع والبرد وفقدان التواصل بعد أن أخذ المهربون هواتفهم.
ويعلق "زوجتي تعرضت للسقوط أكثر من مرة في ذلك الطريق الجبلي، كما كنت أنزع ملابسي لأغطيها وأغطي طفلي الرضيع في ذلك البرد".
وبعد أن استبد بهم اليأس، جدد المهرب التواصل معهم ليتم نقلهم إلى القارب الذين اكتشفوا انه لم يكن يختا سياحيا بل مجرد قارب هجرة قابل للهلاك في أي لحظة.
وتابع "أخيرا امتطينا القارب، لم نسأل حتى عن سبب مماطلة المهربين، ولا نعلم في أي وجهة نحن وإلى أين سنمضي".
وكشف عن لحظات رعب حقيقية عاشها المهاجرون في تلك الأيام، بسبب التطام الأمواج المتواصل على القارب خاصة أثناء الليل لدرجة تسلل المياه إليهم.
وأردف: "كنا في حالة رثة جدا، لقد غمرني البكاء بسبب الخوف من الأمواج العالية".
وأقر ماهر بندمه من المجازفة بنفسه وعائلته في تلك الرحلة، واشتد به الندم أكثر حين أخبرهم السائق أن غاز المحرك أوشك على النفاد.
حينها لم يعرف ماهر كيف سينجو وكيف ستكون النهاية، وكان ينظر إلى زوجته وطفله ويقول "سأتحمل خطيئة ما سيحدث لهما "، بحسب وصفه.
ولم ينكر ماهر أنه فقد الأمل بالنجاة إلى حين اتصالهم بالشرطة في اليوم الأخير من الرحلة ووصول طائرة استطلاع حددت موقعهم، وأرسلت لهم خفر السواحل ليتم إنقاذهم ونقلهم عبر قارب صغير وباخرة إلى سواحل إيطاليا ثم إلى أحد المخيمات المخصصة للاجئين.
وتمكن ماهر وعائلته رغم تبصيمهم جنائيا بعد مغادرة المخيم من التنقل إلى مدينة ميلانو ومنها إلى باريس عبر القطار ثم وصولهم أخيرا إلى ألمانيا، لمقابلة لجنة اللجوء.
وختم حديثه بالقول: "لكل منا ظروفه التي تجبره على مغادرة وطنه، لكن لا أنصح المهاجرين أبدا بطريق البحر".