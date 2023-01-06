كيف أنقذت طائرة استطلاع لاجئين عراقيين من الموت؟

وتحدث ماهر لقناة "black box"على موقع "يوتيوب" عن تفاصيل رحلته وعائلته الصغيرة التي كلفته 10 آلاف دولار مقابل وعود زائفة للمهربين بالوصول عبر يخت سياحي من تركيا إلى إيطاليا، حيث كانت ظروف الرحلة خطرة وسيئة ومجهولة العواقب.

ويقول ماهر إنه قرر التوجه في سنة 2021 إلى تركيا رفقة زوجته لعبورهما نحو إيطاليا عن طريق البحر، لكنه اضطر إلى الانتظار فترة حتى ولادة زوجته الحامل لطفلها، ثم الترتيب لاحقا مع مهربين.

وعمل ماهر، وهو لاعب كمال أجسام سابق، كمدرب في تلك الفترة، ثم أعاد التواصل مع المهربين الذين قدّموا له عرضا مغريا في البداية، لكنه تبين العكس فيما بعد بسبب الظروف القاسية التي واجهتهم في غابات تركيا وعلى متن قارب الموت.

ويسرد قائلا: "نقلنا المهربون عبر شاحنة نحو الحدود التركية، ثم بقينا لثلاث ليال في فندق وشقق منفصلة استعدادا لإشارة بداية الرحلة".

ثم طلب منا المهربون العبور نحو الغابات، وكان مجموع المهاجرين يبلغ قرابة 105 أشخاص من بينهم نساء وأطفال من جنسيات مختلفة.