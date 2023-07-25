بعد حملة "أنقذوا مرضى السرطان" في الشمال السوري.. تركيا تسمح بعلاجهم على أراضيها (فيديو)

سمحت السلطات التركية بدخول المصابين الجدد من مرضى السرطان في شمال غربي سوريا، إلى المستشفيات التركية، لتلقي العلاج، وفق ما أعلنته إدارة معبر "باب الهوى" الحدودي.

وقال مدير المكتب الطبي في معبر "باب الهوى" الدكتور بشير إسماعيل، خلال تسجيل مصور نشرته صفحة المعبر الرسمية، إن الحالات الجديدة ستدخل إلى تركيا عبر مكتب التنسيق الطبي، مشيرًا إلى أنهم سيستخدمون منظومتي تتبّع الحالات الباردة، والإسعافية، لمتابعة خطوات علاج المرضى في المستشفيات التركية.

وأوضح "إسماعيل" أنه كان للحملة التي أطلقها نشطاء وإعلاميون، خلال الأيام السابقة، تحت شعار "أنقذوا مرضى السرطان"، دور في تسريع استجابة الحكومة التركية التي وجهت لها إدارة المعبر السوري الشكر.