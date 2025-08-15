صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية قتلت 51 وأصابت 369 في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية

الجزائر.. قتل حبيبته ووالدها حرقاً بعد رفض الزواج
تعبيريةالمصدر: iStock
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
15 أغسطس 2025، 3:19 م

اهتز حي "500 راوي محمد" في ولاية تيسمسيلت الجزائرية، بجريمة مروعة راح ضحيتها فتاة تبلغ 18 عامًا ووالدها، إثر رفض الفتاة الارتباط بالشاب العشريني الذي تقدم لخطبتها سابقًا.

ووفق شهود، فقد أثار رفض الفتاة برفقة والدها غضب الشاب، الذي هدّد العائلة بالقول: "والله نحرقكم".

وبعد يومين، تسلل الجاني مع ثلاثة من أصدقائه عبر سطح المنزل، ورش البنزين على الضحيتين وعلى نفسه قبل إشعال النيران، ما أدى إلى حريق هائل داخل المنزل.

نُقِل المصابون إلى مستشفى تيسمسيلت لتلقي الإسعافات الأولية، قبل تحويلهم إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة. وتوفي الأب وابنته متأثرين بجروحهما البليغة، بينما لا تزال إحدى الحالات تحت المراقبة الطبية.

وتسببت الجريمة بحالة من الصدمة والحزن في المدينة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة ودور المتورطين الآخرين فيها.

 

