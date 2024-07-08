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400 إيراني في المستشفى بسبب مياه ملوثة

400 إيراني في المستشفى بسبب مياه ملوثة
سيارات إسعاف في إيرانالمصدر: غيتي
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
08 يوليو 2024، 8:27 م

أصيب نحو 400 إيراني بحالة تسمم، الاثنين، ناجمة عن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، بحسب صحيفة "اعتماد" الإصلاحية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية أن الحادثة التي وقعت في مدينة رضوان شهر التابعة لمحافظة  جيلان، شمالي البلاد، ناجمة عن "اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب".

وذكرت الصحيفة أن السلطات لم تعلن سبب حالات التسمم الجماعي، مشيرة إلى محاولات لـ"إخفاء" السبب الحقيقي.

 وقال رئيس جامعة جيلان للعلوم الطبية، محمد تقي آشوبي، إن التسمم ناجم عن مياه الشرب، لكن سبب التلوث لا يزال قيد التحقيق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر  طبي مطلع قوله "إن عدد الأشخاص الذين يتوجهون إلى المراكز الطبية يتزايد كل يوم، وقد أصيب 400 شخص بالتسمم حتى الآن".

ورغم ادعاء المسؤولين الحكوميين أنهم نجحوا في حل المشكلة، تكشف التقارير الميدانية أن "أعداد المرضى تزيد يوميا، فقد ذهب إلى المستشفى في ليلة واحدة فقط 130 شخصا"، بحسب الصحيفة.

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 وقال أحد سكان المدينة: "مياه رضوان شهر ملوثة منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وذهب العديد من أفراد عائلتنا إلى المستشفى، لكن هذا الخبر وصل متأخرًا إلى وسائل الإعلام".

وهذه الحادثة ليست الأولى في إيران، إذ سبق أن أصيب أكثر من 300 شخص في محافظة إيلام بأعراض مثل الإسهال والقيء والخمول وألم القلب والحمى المرتفعة.

إيران

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