كولومبيا.. اتهام مدون أمريكي شهير باستغلال القاصرين جنسيا

ذكرت مصادر الشرطة الكولومبية أن المدون الأمريكي المعروف باسم "أوريون" كان يزور كولومبيا؛ من أجل تجنيد قاصرين، واكتسب ثقة الفتيات من الطبقات الفقيرة في مدينتي "ميديلين" و"أنتيوكيا" لإجراء لقاءات جنسية، كان الوسيط المالي فيها دائمًا، بحسب موقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب الموقع، أقنع "أوريون"، الذي يحظى بمتابعة 3.3 مليون على تطبيق "إنستغرام" وحوالي 1.7 مليون على موقع "تويتر"، القصر باستهلاك الماريجوانا من خلال إعطائها لهم في عروض تقديمية مختلفة، مستغلًا ضعفهم، كما انتهز الفرصة لتسجيل محتوى للبالغين ثم اعتدى عليهم جنسيًا.

وأضاف الموقع أن السلطات المحلية بدأت التحقيق مع المدون اعتبارًا من شهر أبريل/ نيسان الماضي، عندما روت شابة قصتها للشرطة.

وأكدت الشابة أن هناك أجنبيًا تواصل معها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعرض عليها المال لإقامة علاقات جنسية مع فتيات تتراوح أعمارهن بين 14-17 عامًا في مدينة "ميديلين".

ومن خلال التحقيق، تبين أن المدون، البالغ من العمر 46 عامًا، دخل كولومبيا 23 مرة، حيث كانت لديه شقتان في مدينتي "بيلو" و"ميديلين". كما تبين أنه كان ودودًا في البدايات، لكن بعد ذلك أصبح استبداديًا مع الفتيات.