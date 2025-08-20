خدع فنانات عراقيات.. "نصاب" ينتحل شخصية محمد سامي

حذرت نقابة المهن التمثيلية من وجود شخص ينتحل صفة المخرج المصري محمد سامي، حيث تواصل مع بعض الفنانات العراقيات وأوهمهن بأنه "بصدد التجهيز لعمل درامي كبير وبحاجة إلى مشاركتهن، حيث سيتضمن المسلسل جانبًا عراقيًا في حبكته الدرامية".

وأكدت النقابة في بيان رسمي أن "هذا الشخص ما هو إلا نصاب ومحتال، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بمحمد سامي"، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده خلال الأيام المقبلة".

ويعد محمد سامي من أبرز مخرجي مصر في السنوات العشر الأخيرة على المستوى الجماهيري، حيث قدم العديد من المسلسلات التي حققت انتشارًا شعبيًا واسعًا، منها: "جعفر العمدة"، و"الأسطورة"، و"البرنس" لمحمد رمضان، و"نعمة الأفوكاتو" لمي عمر، و"نسل الأغراب" لأحمد السقا وأمير كرارة.

أخبار ذات علاقة محمد سامي يثير جدلا باعتزاله الإخراج الدرامي التلفزيوني.. فما "السر"؟

وفاجأ سامي متابعيه في مارس الماضي بإعلانه اعتزال الإخراج التلفزيوني، مبررًا قراره بأنه "ليس لديه المزيد ليقدمه في التلفزيون، ويخشى من تشبع الجمهور من أسلوبه، ومن الوقوع في فخ التكرار، ودائرة المتوقع والملل"، وفق قوله.

وفسر مراقبون القرار بأنه "رغبة منه في امتصاص الانتقادات التي طالت مسلسله 'سيد الناس'، الذي عُرض رمضان الماضي واتُهم بالترويج للغة المبتذلة".