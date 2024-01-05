محمد عز العرب يعلق على تعرضه للسب من والدة طليقته أيتن عامر
علق مدير التصوير السينمائي محمد عز العرب على تعرضه للسب والقذف من والدة طليقته وأم أبنائه الفنانة أيتن عامر، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام.
وأوضح طليق أيتن عامر لـ "إرم نيوز"، أنه وكّل محامي لتقديم بلاغ ضد والدة طليقته لإهانته وسبه وقذفه، رافضا الإفصاح عن أي تفاصيل حول الواقعة، معللا أن القضية أصبحت أمام النيابة العامة، ولن يتحدث عن تفاصيل مراعاة لأبنائه.
وتلقت مباحث الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس بلاغا من محمد سعيد عز العرب، ضد زينب أحمد والدة طليقته أيتن عامر، يتهمها خلاله بالسب والقذف بسبب زيارتها لأبنائه بفيلتها الواقعة بكمبوند شهير بالشيخ زايد.
بدورها أخطرت المباحث النيابة العامة بمحضر إثبات الحالة الذي أكد عز العرب خلاله بأنها تعمدت إهانته أمام أبنائه، وتقوم النيابة حاليا بمباشرة التحقيق.
والجدير بالذكر أن هذه ليست الأزمة الأولى بين محمد عز العرب وطليقته أيتن عامر بعد طلاقهما، ففي مارس الماضي نشبت مشادة بينهما داخل مسكن الأخيرة بالشيخ زايد، وحاول الأول حينها التعدي بالضرب على طليقته، وحاول خطف أبنائه، مما جعلها تستنجد بالشرطة التي ألقت القبض عليه، وأفرج عنه بعدها بساعات.