محمد عز العرب يعلق على تعرضه للسب من والدة طليقته أيتن عامر

علق مدير التصوير السينمائي محمد عز العرب على تعرضه للسب والقذف من والدة طليقته وأم أبنائه الفنانة أيتن عامر، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام.

وأوضح طليق أيتن عامر لـ "إرم نيوز"، أنه وكّل محامي لتقديم بلاغ ضد والدة طليقته لإهانته وسبه وقذفه، رافضا الإفصاح عن أي تفاصيل حول الواقعة، معللا أن القضية أصبحت أمام النيابة العامة، ولن يتحدث عن تفاصيل مراعاة لأبنائه.

وتلقت مباحث الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس بلاغا من محمد سعيد عز العرب، ضد زينب أحمد والدة طليقته أيتن عامر، يتهمها خلاله بالسب والقذف بسبب زيارتها لأبنائه بفيلتها الواقعة بكمبوند شهير بالشيخ زايد.