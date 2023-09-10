زلزال المغرب يُلحق أضرارًا بمسجد يعود تاريخه إلى القرن 12 (صور)

ألحق الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب أضرارًا بالغة بأحد أهم المواقع التاريخية في جبال الأطلس الكبير، وهو مسجد مصنوع من الطوب اللبن والحجر بنته أسرة من القرون الوسطى فتحت شمال أفريقيا وإسبانيا.

وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن أجزاءً من مسجد تينمل انهارت جراء الزلزال الذي وقع في وقت متأخر يوم الجمعة.

وأظهرت صور متداولة على الإنترنت لم يتسنَّ التحقق منها، حتى الآن، جدرانًا متداعية، ومئذنة منهارة جزئيًا، وأكوامًا كبيرة من الحطام.