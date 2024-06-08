الصحة العالمية: العالم نسي قطاع الصحة المدمر في سوريا

قالت المديرة الإقليمية لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية حنان بلخي، إن العالم بأسره نسي نظام الرعاية الصحية المدمر في سوريا، وحثت على تفكير جديد ومبتكر لوقف نزوح الطواقم الطبية إلى الخارج.

وأشارت إلى أن الأطباء الشباب بحاجة إلى أن تُتاح لهم آفاق أفضل من ممارسة الطب على طريقة القرن الرابع في ظروف مزرية، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وزارت بلخي، وهي من المملكة العربية السعودية، سوريا في الفترة من 11 إلى 16 من شهر أيار/مايو الماضي بعدما تولت منصبها في شهر شباط/فبراير الماضي.

ووصفت الوضع عند عودتها من سوريا بأنه "كارثي"، مع وجود عدد "صادم" من المحتاجين ومعدلات مثيرة للقلق من سوء التغذية بين الأطفال.