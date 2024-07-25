فصلت الشرطة البريطانية ضابطًا من العمل، بعد أن ظهر في مقاطع فيديو، جرى تداولها على نطاق واسع، وهو يركل رجلاً ويدهس رأسه، في مطار مانشستر البريطاني.

وأظهر مقطع فيديو للحادث ضابطًا يرتدي زيًا رسميًا ويحمل جهاز صاعق كهربائي موجهًا نحو الرجل المستلقي على الأرض، ثم قام الشرطي بضرب الرجل مرتين وهو على الأرض.

وقالت شرطة مانشستر، إن اللقطات المتداولة أظهرت مواجهة بدأت بعد إصابة 3 ضباط في "اعتداء عنيف"، من بينهم ضابطة أُصيبت بكسر في الأنف، وذلك أثناء محاولتهم اعتقال شخص.

وأكدت الشرطة القبض على 4 أشخاص، للاشتباه في اعتدائهما على عامل طوارئ، وافتعال مشاجرة وعرقلة عمل الشرطة، بينما تم القبض على رجلين آخرين للاشتباه في استخدامهما العنف، والاعتداء على عامل طوارئ.

وعلّق رئيس الوزراء كير ستارمر، على الحادث وقال إنه "يتفهم تمامًا" قلق الناس بشأن اللقطات، كما بين أن وزيرة الداخلية إيفات كوبر اطلعت على الحادث، وقابلت عمدة مانشستر آندي بيرنهام، لمناقشة الموقف.

بدورها وقالت زعيمة مجلس العموم، لوسي باول، عضو البرلمان عن مانشستر سنترال، إن اللقطات كانت "مزعجة بشكل لا يصدق"، مضيفة أنه "كان هناك الكثير من القلق المفهوم".

وقالت البرلمانية البريطانية ديانا جونسون عبر موقع "إكس": "أنا على علم باللقطات المزعجة حول حادثة وقعت في مطار مانشستر بعد ظهر اليوم، وأتفهم القلق العام الذي أثارته"، مضيفة: "لقد طلبت تحديثًا كاملاً من شرطة مانشستر الكبرى".

فيما قال عمدة مانشستر بيرنهام، إن الفيديو "مزعج للغاية"، وإن تعليق عمل الضابط كان "الإجراء الصحيح"، بينما قال دال بابو، كبير مفتشي شرطة العاصمة السابق، إن تصرفات الشرطة كانت "مروّعة وغير ضرورية"، مرجحًا أن تكون العنصرية لعبت دورًا في الحادثة.