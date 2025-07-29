لماذا تكره القطط الماء؟ الخبراء يفسرون

تُعرف القطط منذ زمن بعيد بنفورها من الماء، وهي صورة نمطية يعرفها معظم مالكيها، وعلى الرغم من أن بعض السلالات مثل "التركي فان" و"الماين كون" تحب السباحة، فإن القطط المنزلية العادية غالبًا ما تتجنب الماء تمامًا، فما سبب هذا العداء للماء؟

لا توجد أبحاث علمية قاطعة تفسر هذا السلوك، لكن الخبراء يشيرون إلى مزيج من العوامل البيولوجية والتطورية والسلوكية.

تقول كريستين فيتالي، خبيرة سلوك الحيوانات لموقع "لايف ساينس"، إن القط البري الإفريقي (Felis silvestris lybica)، وهو سلف القطط المنزلية، قد يكون مفتاح الفهم، ويعيش هذا القط في بيئات صحراوية جافة نادرًا ما تحتوي على مصادر مياه كبيرة، كما أنه يصطاد فرائسه من اليابسة، مثل القوارض، لذلك لم تكن السباحة ضرورية لبقائه، هذا قد يفسر لماذا لا تحب القطط اليوم الماء.

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لكن البروفيسور جوناثان لوسوس من جامعة واشنطن يرى أن هذا التفسير غير كافٍ، إذ إن بعض القطط البرية الإفريقية تعيش في مناطق أقل جفافًا، ما يجعل الاتصال بالماء أمرًا واردًا في حياتها.

أما الدكتورة جينيفر فونك من جامعة أوكلاند، فتشير إلى أن الماء ببساطة قد يكون غير مريح للقطط، فالفرو المبلل يصبح ثقيلًا ويعيق الحركة، ما يجعل القط يشعر بالضعف، كما أن الماء يمكن أن يؤثر على حاسة الشم القوية لدى القطط، أو يخفي الفيرومونات الطبيعية لديها، ما يزيد توترها.

كما أن تجارب القطط في الصغر تلعب دورًا كبيرًا، إذا تعرضت القطة الصغيرة للماء في مرحلة مبكرة، فقد تتقبل وجوده لاحقًا، رغم أن ذلك يختلف من قطة لأخرى.