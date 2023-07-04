أعلن في العاصمة المصرية القاهرة، في ساعة مبكرة، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الفنان المصري علاء عبدالخالق الذي يعرف بأنه أحد أبرز نجوم جيل الثمانينات.

وتوفي علاء عبدالخالق عن عمر ناهز 59 عاماً بعد معاناته مع المرض الذي لازمه خلال سنوات عمره الأخيرة.

ونعى الفنان حسام حسني "صديق عمره" الفنان الراحل علاء عبدالخالق، من خلال منشور عبر حسابه في موقع فيسبوك.

وكتب حسام حسني في المنشور: "علاء عبد الخالق في ذمة الله ادعولو بالرحمه ان لله وانا اليه راجعون".

ونعى طيف واسع من الفنانين والإعلاميين والمشاهير الفنان الراحل الذي ترك بصمة في الفن المصري إلى جانب رفاقه حميد الشاعري وإيهاب توفيق وفارس ومصطفى قمر وغيرهم.