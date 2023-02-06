بيع سيارة يبلغ عمرها 111 عامًا بـ4.8 مليون دولار
شهدت ولاية أريزونا الأمريكية مؤخراً بيع طراز فريد من السيارات الكلاسيكية التاريخية النادرة، التي أنتجتها العلامة التجارية Simplex بين عامي 1906 و 1915م.
وبيع طراز 1912 50HP 5 Passenger Torpedo Tourer لأعلى مزايد في مزاد للسيارات في أريزونا الأسبوع الماضي وتم شراؤها مقابل 4.85 مليون دولار.
ويجعل هذا السيارة التي يبلغ عمرها 111 عامًا رسميًا أغلى سيارة قبل الحرب العالمية الأولى على الإطلاق، وكانت آخر مرة عرضت فيها هذه السيارة في المزاد في عام 2006.
وحطمت السيارة التاريخية تقديراتها السابقة للبيع البالغة 2.5 إلى 3.5 مليون دولار لتمثل جائزة لدار المزادات التي باعتها.
وتخطت تلك السيارة الرقم القياسي السابق لسيارة قديمة في عام 2007 وكان من نصيب سيارة "رولز رويس" 1904 ذات المقعدين بقوة 10 أحصنة والتي باعتها بونهامز في مزاد بلندن بـ 4 ملايين دولار.
كان هذا الطراز من Simplex الذي تبلغ قوته 50 حصاناً هو الأكثر رياضية من بين جميع سيارات Simplexs، وتم إصداره للجمهور بسعر مذهل آنذاك يبلغ 5750 دولاراً.
ونادرا ما تظهر سيارات من هذا الطراز في مزاد علني، حيث مر ما يقرب من 17 عاماً منذ أن تم توفير سيارة Simplex الأصلية للعامة.
وقالت دار المزادات: "هذه السيارة من بين أرقى السيارات العتيقة في أمريكا وفرصة الحصول على شيء من هذا الطراز هي حقًا ميزة".
وأضافت: "لا يقتصر الأمر على دفع أعلى قيمة لسيارة مخضرمة، بل إنه أيضًا رقم قياسي جديد لطراز Simplex".
وتقول التقارير إن الفائز في المزاد هو جامع خاص سيضيف هذه السيارة التي حطمت الأرقام القياسية إلى مرآب رائع للسيارات الشهيرة.