بيع سيارة يبلغ عمرها 111 عامًا بـ4.8 مليون دولار

ونادرا ما تظهر سيارات من هذا الطراز في مزاد علني، حيث مر ما يقرب من 17 عاماً منذ أن تم توفير سيارة Simplex الأصلية للعامة.

وقالت دار المزادات: "هذه السيارة من بين أرقى السيارات العتيقة في أمريكا وفرصة الحصول على شيء من هذا الطراز هي حقًا ميزة".

وأضافت: "لا يقتصر الأمر على دفع أعلى قيمة لسيارة مخضرمة، بل إنه أيضًا رقم قياسي جديد لطراز Simplex".

وتقول التقارير إن الفائز في المزاد هو جامع خاص سيضيف هذه السيارة التي حطمت الأرقام القياسية إلى مرآب رائع للسيارات الشهيرة.