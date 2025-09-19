انتقادات لبيومي فؤاد بسبب "كارثة تشكيلية".. كيف ردت وزارة الثقافة؟ (فيديو)

تسبّب مقطع فيديو أعيد تداوله للفنان المصري بيومي فؤاد في موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حيث ظهر فيه وهو يروي بنبرة وصفها النشطاء بـ"المليئة بالتباهي والفخر" تفاصيل حادثة ارتكبها أثناء شغله منصبًا رسميًا رفيعًا في وزارة الثقافة، تسببت بتدمير لوحة تشكيلية قيّمة للغاية.

ويعود الفيديو إلى العام 2018، حين حلّ بيومي فؤاد ضيفًا على برنامج "أنا وبنتي" الذي كان يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما، حيث سُئل عن أصعب موقف تسبب فيه بـ"كارثة" خلال عمله، وهو الموقف الذي أثار جدلاً واسعًا بعد إعادة نشره مؤخرًا.

وروى الفنان الكوميدي بيومي فؤاد أنه "كان يشغل، في ذلك الوقت، منصبيّ رئيس قسم ترميم اللوحات الورقية بقطاع الفنون التشكيلية ومدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، إلا أنه حصل على إجازة سنوية دون أجر للتفرغ لممارسة الفن".

وأضاف فؤاد أنه "قبل بدء الإجازة، وصلت إليه لوحة ذات قيمة تاريخية، لكنها كانت في حالة متهالكة، فاقترح على الفور الشروع في ترميمها باستخدام سوائل ومحاليل معينة. غير أن مرؤوسيه من الموظفين الشباب حذروه من أن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُسهم في تدمير العمل الفني القيّم".

وأضاف فؤاد، في حضور الفنانة ليلى عز العرب، أنه "أُخذ بالعزة بالإثم وأصر على رأيه، واتهم الموظفين الشباب بأنهم عديمو الخبرة والعلم. وعندما وقعت الكارثة، رفض الاعتراف بخطئه، بل وواصل اتهامهم بالتقصير وعدم تنفيذ تعليماته بدقة".

وأبدى رواد مواقع التواصل استياءهم، مشيرين إلى أن بيومي فؤاد "لم يظهر أي شعور بالأسف أو الندم، ورغم روايته الواقعة وسط فاصل من الضحك الشديد والسخرية، بدت نبرته وكأنه يتفاخر بما حصل".

من جانبها، أصدرت وزارة الثقافة بيانًا رسميًا عبر خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، نفى فيه صحة ما رواه فؤاد، مؤكداً أن الأخير كان يعمل بالإدارة العامة لبحوث الصيانة والترميم، لكنه كان مديرًا لإدارة حقوق الملكية الفكرية، ولم يكن معنيًا بأعمال الترميم.

وأشار البيان إلى أن ما ذكره الفنان حول إتلاف اللوحة "غير حقيقي، ومجرد مزحة غير موفقة من فنان كوميدي أراد إضحاك المشاهدين فأغضبهم"، مضيفًا أن فؤاد اعتذر عن ما بدر منه ووعد بتوضيح الحقيقة للإعلام في أسرع وقت.