أحد أبطال "غرايز أناتومي" يتحدث عن المسلسل الطبي الأشهر

رأى الممثل الإيطالي- الكندي جاكومو جانيوتي، أنّ مسلسل "غرايز أناتومي" Grey's Anatomy الذي أُعلن حديثاً عن الموسم الحادي والعشرين له، وهو رقم قياسي في عدد المواسم لمسلسل طبّي، لا ينبغي أن يُختتم لأنّه "ناجح للغاية".

وفي حديث لوكالة فرانس برس خلال حضوره مهرجان "كان سيري" في مدينة كان جنوب شرق فرنسا، قال جانيوتي الذي سبق أن أدّى أحد الأدوار في المسلسل، "ينبغي استكمال غرايز أناتومي، إنه ناجح جدًّا".

وكان جانيوتي أدّى دور الطبيب أندرو ديلوكا لستة مواسم من 2015 إلى 2021.

وقال الممثل "إنّ نجاح المسلسل يعود إلى تميّزه بنمط معيّن. نعم، نحب الشخصيات والمستشفى لكنّهما في الواقع مجرد وسيلة لسرد قصص عمّا يدور في المجتمع".

وتابع أنّ هذا العمل "تناول مسائل كثيرة كتنوّع الأديان ومواضيع قانونية وأخرى مرتبطة بحقوق المرأة"، مضيفًا "نستخدم المسلسل للتطرق إلى هذه المواضيع. عندما يكون أمامنا نموذج كهذا، علينا جعله يستمر لأننا نواصل من خلاله تناول ما يحدث راهنًا في العالم".

ويعمل جانيوتي على مسلسله الجديد الكوميدي البوليسي "وايلد كاردز" الذي عُرض الأحد في "كان".