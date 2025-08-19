حجر تاريخي يثير ردود فعل واسعة في سوريا (صور)

أثار اكتشاف حجر تاريخي جديد في سوريا، تفاعلاً كبيراً وغير معتاد، بعد أن شبه مدونون سوريون كثر، الطائر المنقوش على الحجر المكتشف، بشعار الدولة الجديد.

واكتشف أحد سكان مدينة منبج التابعة لمحافظة حلب في شمال سوريا، الحجر الأثري الذي يشبه شاهدة قبر مصنوعة من حجر البازلت الأسود.

وقالت تقارير محلية وخبراء في الآثار، إن النقوش الظاهرة وشكل الحجر يشير لكونه من الحقبة الرومانية قبل نحو ألفي عام، بينما يحتاج تحديد تاريخه بدقة لفحص دقيق.

لكن الطائر المنقوش والواضح المعالم على الحجر المكتشف أثار اهتمامًا واسعًا بين المدونين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة الحجر في وسائل الإعلام المحلية أثناء تنظيفه ونقله.

وشبه العديد من المدونين الطائر بالعقاب مفتوح الجناحين، الذي أصبح شعارًا رسميًا للبلاد، بدلاً من العقاب مضموم الجناحين الذي ظل شعارًا لسوريا لعقود طويلة.

وقال مدونون سوريون عبر "فيسبوك" إن الحجر الأثري يكشف عن مكانة العقاب في التاريخ السوري وعراقته، بينما اعتبر فريق آخر النقش فرصة للرد على من شبهوا الشعار السوري الجديد بشعارات أوروبية مكوَّنة من طيور جارحة أيضًا.

ولم تغب التعليقات الطريفة عن النقاش الواسع الذي أثاره الحجر المكتشف، رغم كونه أمرًا شائعًا في مدينة منبج العريقة وسوريا، التي شهدت العديد من الحضارات منذ آلاف السنين، ولا تزال آثارها حاضرة حتى اليوم في القلاع والأبنية والمنحوتات.

وكتبت إحدى المدونات عبر فيسبوك معلقة على نقش الطائر في الحجر المكتشف: "شفتولي العقاب عليها، هي هويتنا البصرية كانت وما زالت".

وقالت مدونة أخرى: "هذا نسرنا السوري الحر"، وعلق ثالث: "هذا عقاب الهوية البصرية السورية متأصل بتاريخنا، مدينة منبج أم الحضارات".

وعلق مدون رابع بشكل طريف وساخر على الجدل والانقسام الذي رافق إطلاق شعار جديد للبلاد: "حتى الآثار جددت هويتها البصرية".

وشهدت سوريا تفاعلاً وردود فعل متباينة حول الشعار الجديد للبلاد الشهر الماضي، بين معجبين بتفاصيله ودلالته، وبين منتقدين للتصميم وطالبين بإبقاء الشعار القديم.