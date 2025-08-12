مفاجأة.. طائر لقلق تنبأ بزلزال تركيا الأخير قبل وقوعه (فيديو)

أثار طائر لقلق يتمتع بشهرة كبيرة في تركيا، انتباه الكثير من السكان الذين اعتبروا سلوكه غير المعتاد تنبئاً بالزلزال الأخير الذي ضرب البلاد، وقبل وقوعه بوقت كافٍ.

وضرب زلزال شدته 6.1 يوم الأحد الماضي، ولاية "باليكيسير" في شمال غربي تركيا، مخلفاً وفاة شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين، بينما شعر به سكان المدن القريبة، وبينها إسطنبول وبورصة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن صياد سمك تركي، يدعى "آدم يلماز" قوله إن طائر اللقلق الذي يرتبط معه بعلاقة غريبة وفريدة، كان مضطرباً منذ صباح يوم الزلزال بدل الهدوء الذي يتسم به في بداية اليوم.

وأضاف يلماز أن "يارين" الذي يعيش بالقرب منه منذ 15 عاماً، "ظل يرفرف بجناحيه ويريد مغادرة عشّه. كان يتصرف كما لو أن شيئًا ما سيحدث".

كما نشرت العديد من وسائل الإعلام التركية ومدونين أتراك كثر، مقطع فيديو يظهر اللقلق في عشه مستقراً قبل أن ينهض بشكل مفاجئ من العش قبيل حدوث الزلزال وفق تلك الروايات المحلية.

ولم يصدر تأكيد رسمي أو علمي من خبراء الزلازل في تركيا حول حقيقة سلوك اللقلق، بينما يبحث السكان على الدوام عن طريقة لتنبيههم بمواعيد الزلازل في بلد تمر تحت أرضه صدوع كبيرة تسبب له زلازل كثيرة بعضها قوي وسبّب كوارث.

وأطلقت بلدية محلية في ولاية بورصة، موقعاً إلكترونياً قبل سنوات يتيح رؤية اللقلق "يارين" في عشه عبر بث مباشر طوال الوقت، بعد أن تجاوزت شهرته حدود تركيا.

وقدم "يارين" إلى تركيا أول مرة عام 2010، ونزل بالصدفة على قارب الصياد "آدم يلماز" الذي أطعمه سمكاً صغيراً كان بداية علاقة وثيقة وغريبة بين الاثنين.

ومنذ ذلك الوقت، يعود اللقلق إلى صديقه في فصل الربيع ويمضي عدة أشهر في عشه الذي جهزه فوق سطح أحد المباني وبات حديث السكان.

وانتشرت علاقة الطائر الوثيقة بالصياد وصورهما معا على نطاق عالمي، قبل أن يصبح "يارين" وصديقه بطلا فيلم وثائقي ومسرحيات أطفال عرضت في تركيا ودول أخرى.