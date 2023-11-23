3 حلقات خاصة من "دكتور هو" في الذكرى الستين لإطلاقه

يحتفل مسلسل Doctor Who "دكتور هو"، الذي عُرض للمرة الأولى على الشاشات البريطانية عام 1963 ويحظى بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة، بالذكرى الستين لإطلاقه، بثلاث حلقات خاصة قبل موسم جديد في السنة المقبلة، يتولى دور البطولة فيه للمرة الأولى ممثل أسود هو نشوتي غاتوا.

ويتمحور "دكتور هو"، الذي أوردت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أنه سلسلة الخيال العلمي ذات العدد الأكبر من الحلقات، على مغامرات شخصيته الرئيسة، وهو كائن فضائي من فئة "سادة الزمن"، قادر على البقاء على قيد الحياة من خلال التجدد بشكل مختلف.

ويسافر دكتور "هو" عبر المكان والزمان في مركبته "تارديس"، التي سُمّيت كذلك بجمع الأحرف الأولى لعبارة بالإنكليزية تعني الوقت ونسبية الأبعاد في الفضاء.

وداخل هذه المركبة أكبر من خارجها، وهي على شكل كشك هاتف الشرطة البريطانية الأزرق، الذي كان جزءًا من المشهد البريطاني في تلك الحقبة.

وعرضت الحلقة الأولى من المسلسل في الـ23 من تشرين الثاني/نوفمبر 1963 على محطة "بي بي سي"، وتابعها ستة ملايين مشاهد.

وقررت "بي بي سي" عام 1989 إنهاء المسلسل الذي ما لبث أن عاد سنة 2005 تحت قيادة المنتج وكاتب السيناريو راسل ت. ديفيز.

ومن المقرر عرض ثلاث حلقات خاصة في الذكرى الستين، أولاها، مساء السبت على شاشتَي "بي بي سي" و"ديزني+". وتشهد هذه الحلقات عودة الممثل الاسكتلندي ديفيد تينانت، الذي أدّى دور "دكتور هو" بين عامي 2005 و2010.

وبعد الحلقات الثلاث الخاصة، سيصبح البريطاني نشوتي غاتوا، الذي عُرف بدوره في مسلسل "سكس إيديوكيشن"، الممثل الخامس عشر وأول أسود يجسّد شخصية دكتور هو، خلفًا للممثلة البريطانية جودي ويتاكر التي كانت أول امرأة تتولى الدور.