"هجرة".. فيلم سعودي يراهن على العالمية بمفردات محلية

يراهن الفيلم السعودي "هجرة" على العالمية من خلال قصة إنسانية تجمع بين العذوبة والبساطة والشجن، مع سرد بصري غير تقليدي يبتعد عن اهتمامات العرض الجماهيري التجاري المباشر.

وخطا صُنّاعُ العمل الخطوةَ الأولى على دربِ مخاطبةِ المتلقي المنتمي إلى ثقافةٍ ولغةٍ مختلفتين، لكنه يتطلع إلى البحث عن قواسم إنسانية مشتركة عبر الفنون، من خلال المشاركة في مهرجان "فينيسيا" السينمائي الدولي في دورته الـ(82)، والتي تنطلق في الفترة من (27 آب/أغسطس حتى 6 أيلول/سبتمبر).

وتعزف قصة الفيلم على وتر الحوار بين الأجيال، من خلال قصة إحدى الجدات التي تمضي في رحلة من الجنوب إلى مكة العام 2001، لكنها تفقد الحفيدة الكبرى في لحظة استثنائية دون قصد من أي منهما، فتمضي بحثًا عنها بصحبة الحفيدة الصغرى.

على مدار الرحلة، تتكشف أسرار عائلية، وتتوالى نقاط الاختلاف والتوافق بين جيل يكاد ينهي تجربته الحياتية، وجيل آخر يستعد لبدء تجربته الخاصة، مع التركيز على ما هو مشترك من أمل وألم لا تكتمل أي تجربة إنسانية دونهما.

تبدو مخرجة العمل شهد أمين واعية للغاية بالمبدأ الشهير الذي ينص على أنه: "الطريق إلى العالمية يبدأ بالمحلية"، وهو ما نجح فيه ببراعة نجيب محفوظ، على سبيل المثال، حيث حصل على جائزة نوبل وأصبح اسمًا معروفًا على نطاق واسع في عشرات البلدان.

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يتضح ذلك في إغراق العمل في تفاصيل البيئة المحلية التي تُبرز ملامح أصيلة في المجتمع السعودي؛ مثل خصوصية الأزياء، والعلاقة المتفردة بين البشر والحيوانات، لا سيما الجمل والشاة، فضلًا عن عذوبة اللهجة، وتنوع الأماكن بين الحداثة والانفتاح من ناحية، والمجتمعات النائية المحافظة من ناحية أخرى.

واستطاعت المخرجة التعبير عن ثراء وتنوع البيئات الجغرافية في السعودية، ودمجها بالمشاعر الإنسانية عبر لغة بصرية مرهفة مشحونة بالعاطفة، تتنقل بالفضاء المكاني عبر ثماني مدن بالمملكة، هي: الطائف، جدة، العلا، المدينة، تبوك، تيماء، بني مالك، ضباء، نيوم.