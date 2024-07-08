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مقتل وفقدان 30 شخصاً جراء انهيارات في جزيرة "سولاويسي" الإندونيسية‎

مقتل وفقدان 30 شخصاً جراء انهيارات في جزيرة "سولاويسي" الإندونيسية‎
خلال نقل جثث الضحاياالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
08 يوليو 2024، 5:14 ص

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن 12 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وفُقد 18 آخرون بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انهيار أرضي في منجم غير قانوني للذهب في مطلع الأسبوع في جزيرة "سولاويسي" الإندونيسية.

وقال رئيس وكالة الإنقاذ المحلية "باسارناس"، إن الانهيار الأرضي، الذي وقع صباح الأحد، في منطقة "سوموا" بإقليم "جورونتالو"، أدى إلى مقتل عمال مناجم وبعض السكان الذين يعيشون بالقرب من المنجم غير القانوني.

وأضاف أنه تم إجلاء خمسة ناجين، مضيفا أن فريق إنقاذ يبحث عن 18 مفقودا اليوم الاثنين، وفق "رويترز".

وقال المسؤول: "نشرنا 164 فرداً، يتألفون من فريق الإنقاذ الوطني وأفراد من الشرطة والجيش، للبحث عن المفقودين".

وأضاف أن رجال الإنقاذ يتعين عليهم السير لمسافة 20 كيلومتراً للوصول إلى موقع الانهيار الأرضي، ويعوقهم الطين الكثيف على الطريق واستمرار هطول الأمطار في المنطقة.

وتابع: "سنحاول استخدام الحفار عندما يكون ذلك ممكنا".

وأظهرت صور للقرية المتضررة نشرتها الوكالة أن بعض المنازل سويت بالأرض بسبب الانهيار الأرضي.

وحذّرت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث السكان من أنه لا يزال من المتوقع هطول الأمطار في بعض المناطق في مقاطعة "جورونتالو" يومي الاثنين والثلاثاء، وحثت الناس على توخي الحذر في حالة وقوع كارثة أخرى.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات طينية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصاً في إقليم "سومطرة الغربية" بإندونيسيا في مايو/أيار.

فيضاناتإندونيسياالأمطارحوادث

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