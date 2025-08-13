ابتز عشرات الطلاب والنساء.. السجن ليمني انتحل صفة طبيبة بريطانية

في واحدة من أكثر قضايا الاحتيال والابتزاز التي أثارت جدلا واسعا في اليمن بالآونة الأخيرة، أصدرت محكمة "صيرة الابتدائية" في عدن، حكمها بالسجن 3 سنوات ونصف على يمني انتحل صفة طبيبة أمراض جلدية ودبلوماسية بريطانية.

وترأس الجلسة القاضي نزار السمان حيث قضت المحكمة بإدانة المتهم "أدهم فيصل عبدالعزيز خليل" بارتكاب جريمة استعمال محررات مزورة والاحتيال، حيث تبدأ العقوبة من تاريخ اعتقاله، مع احتساب سنة ونصف من فترة حبسه في ماليزيا.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المتهم في مطار عدن الدولي، أبريل 2023، بعد اتهامه بانتحال صفة طبيبة ودبلوماسية بريطانية، بالإضافة إلى ممارسته مهنة الطب في ماليزيا بوثائق مزورة.

ومن بين الاتهامات كذلك ارتكابه عمليات ابتزاز نساء وطلاب يمنيين، وتزوير مستندات رسمية بأسماء مسؤولين في دول عدة، كما تمت إدانة المتهم أيضا في قضية استدراج ضحاياه بوعود علاجية أو فرص دراسية ووظيفية.

أخبار ذات علاقة القبض على قاتل طفل في جريمة هزت اليمن

وألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويضات مالية للمجني عليه "عارف عبدالرزاق أحمد دحوان"، شملت 20 ألف دولار أمريكي و3 ملايين ريال يمني عن الأضرار المادية والمعنوية ونفقات التقاضي.

وأشارت المحكمة إلى أنه لن يُفرج عن المتهم إلا بعد تقديم تعهد خطي بالامتناع عن ارتكاب أي جرائم مستقبلية، والالتزام بالقوانين والشريعة والآداب العامة.

ووفقًا لتقارير صحفية محلية، يُعتقد أن عدد ضحايا المتهم قد يتجاوز 50 شخصًا في اليمن وماليزيا ودول عربية، معظمهم من النساء والطلاب الباحثين عن فرص علاجية أو دراسية.