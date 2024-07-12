قتلى ومحاصرون إثر انهيار مدرسة وسط نيجيريا

انهارت مدرسة في وسط نيجيريا يوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل عدد من الطلاب ومحاصرة آخرين تحت الأنقاض، بحسب وكالة الإنقاذ وشهود عيان.

وذكر مراسل وكالة "فرانس برس" أن الآباء يبحثون يائسين عن أولادهم في أكاديمية سانت بمنطقة جوس شمال ولاية الهضبة بعد انهيار المبنى على الطلاب في أثناء تقديمهم للامتحانات.

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان أن "مبنى من طابقين يضم أكاديمية سانت في بوسا بوجي بمنطقة جوس شمال ولاية الهضبة انهار هذا الصباح، مما أسفر عن مقتل العديد من الطلاب".

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وبحسب الوكالة، فإنها تقوم "بعمليات البحث والإنقاذ"، ولم يعلن المسؤولون حصيلة محددة، لكن أحد السكان تشيكا أوبيوها قدر لوكالة فرانس برس مصرع ثمانية أشخاص في المكان وإصابة العشرات.

وقال: "الجميع يساعدون لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إنقاذ مزيد من الناس".

ولم يتضح على الفور سبب الانهيار، لكن السكان قالوا إنه وقع بعد ثلاثة أيام من هطول أمطار غزيرة في المنطقة.