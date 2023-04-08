دراسة تكشف معلومات وراثية جديدة عن حيوان الماموث

كشف أكبر تحليل على الإطلاق للبيانات الوراثية لـ"الماموث الصوفي" عن معلومات جديدة حول أيقونة العصر الجليدي الذي ينتمي لفصيلة الفيلة، منها معلومات حول شعره المنتفش، وأذنيه الصغيرتين، وقدرته على تحمل البرودة وتخزين الشحوم، وحتى شمع آذانه الجاف.

وقال باحثون، اليوم الجمعة، إنهم حلّلوا الشريط الوراثي (الجينوم) لثلاثة وعشرين من حيوانات "الماموث الصوفي" استنادًا إلى بقايا محفوظة في التربة الصقيعية السيبيرية، ثم قارنوها بالشريط الوراثي لثمانية وعشرين فيلًا آسيويًا وأفريقيًا من العصر الحديث.