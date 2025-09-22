الحبس 5 سنوات للفنانة ملاك الكويتية

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمها بسجن الفنانة عهود عوض العازمي، المعروفة باسم ملاك الكويتية، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 5 آلاف دينار كويتي، في قضية تتعلق بالسب والقذف والتشهير بحق النائب السابق أحمد الشحومي.

وتعود تفاصيل القضية إلى تبادل البلاغات بين الطرفين، حيث تقدمت ملاك ببلاغ اتهمت فيه الشحومي بالتحريض على الفسق والفجور، بعد تصريحات أدلى بها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي اعتبرتها إساءة لها على الصعيد الشخصي والمهني، مستغلاً نفوذه للتأثير على الرأي العام، بحسب قولها.

وفي المقابل، رفع الشحومي بلاغًا ضد الفنانة اتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير، مستندًا إلى تصريحات صدرت عنها وأثرت على سمعته وشخصه العام، لتتحول القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها النهائي.

أخبار ذات علاقة فهد البناي ينفي توقيفه من الداخلية الكويتية بتهمة حيازة مواد مُخدرة

والجدير بالذكر، أن ملاك بدأت مسيرتها الفنية عام 2003، وبرزت بأدوار جريئة ومعقدة في مسلسلات مثل "أبلة نورة "و"السجينة" و"زوارة الخميس"، كما سبق لها الزواج عدة مرات ولديها طفلان.

أما أحمد خليفة الشحومي فهو سياسي كويتي بارز من مواليد 21 أكتوبر 1971، حاصل على دبلوم دراسات عليا في القانون، وشغل مناصب عدة منها نائب رئيس مجلس الأمة بين ديسمبر 2020 ومايو 2023، وعضو مجلس الأمة في دورات 2006 و2020، كما ترأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد لفترة قصيرة.