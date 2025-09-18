تايلور سويفت تعود إلى "ذا غراهام نورتون شو" بألبوم جديد ونجوم كبار

تعود الفنانة العالمية تايلور سويفت إلى برنامج "ذا غراهام نورتون شو" الشهر المقبل للترويج لألبومها المنتظر "حياة فتاة استعراضية"، في ظهور خاص يتزامن مع يوم إصدار الألبوم في 3 أكتوبر.

وستشارك سويفت الأريكة الحمراء مع النجم سيليان مورفي، والممثلتين غريتا لي وجودي تيرنر سميث، والممثل دومنهال غليسون، بينما يقدم لويس كابالدي عرضه الغنائي.

وتُعد هذه أول زيارة لتايلور إلى البرنامج منذ عام 2022 حين روجت لألبوم Midnights وأعادت تسجيل ألبوماتها الأولى بعد فقدان حقوقها، وهي معركة حقوقية ومهنية حظيت بدعم جماهيري واسع.

غير أن تلك الرحلة وصلت إلى نهايتها مؤخرًا بعد أن نجحت تايلور في شراء نسخها الأصلية.

ويُنتظر أن يكون هذا الظهور بمثابة انطلاقة قوية لألبومها الجديد، الذي وُلد من قلب جولة "إيراس" العالمية، حيث أعادت سويفت تقديم محطات مسيرتها الغنائية عبر عروض مبهرة وجمهور عالمي.

وفي بودكاست خطيبها ترافيس كيلسي، تحدثت تايلور سويفت قائلة: "كنت أقدّم ثلاثة عروض متتالية، ثم أحصل على استراحة لثلاثة أيام. أسافر إلى السويد، ثم أعود مباشرة إلى الجولة. كنت أشعر بإرهاق جسدي شديد، لكن حماسي النفسي والإبداعي كان في أعلى مستوياته".

ولطالما اشتهرت ألبومات تايلور السابقة بتناولها مشاعر الحزن والانفصال، مثل ألبوم Red الذي يُقال إنه يتناول علاقتها مع جيك جيلينهال، وFearless الذي يتضمن أغنيات يُعتقد أنها موجهة لجو جوناس، وأخيرًا The Tortured Poets Department الذي يرى المعجبون أنه يتحدث عن جو ألوين وماتي هيلي.