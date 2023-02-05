مرض نادر.. ما هو الداء النشواني سبب وفاة برويز مشرف؟

كما تشمل الأعراض تضخم اللسان إلى الحد الذي يبدو أحيانًا متموجًا عند حافته، وتغيرات في الجلد، مثل زيادة سمكه أو حدوث كدمات وبقع أرجوانية حول العينين.

المضاعفات

يشير مايو كلينيك إلى أن مرض الداء النشواني يسبب ضررًا خطيرًا على القلب؛ إذ يقلل من قدرته على الامتلاء بالدم بين النبضات حيث تُضخ كمية قليلة من الدم مع كل نبضة.

وقد يسبب هذا العرض ضيق التنفس، وإذا أثر الداء النشواني في النظام الكهربائي للقلب، فقد يسبب مشكلات عدم انتظام ضربات القلب، ويمكن أن تصبح مشكلات القلب المرتبطة بالداء النشواني مهددة للحياة.

كما يؤثر بشكل خطير على الكلى، إذ يمكنه إلحاق الضرر بنظام ترشيح الكلى، ما يؤثر في قدرة الكلى على التخلص من الفضلات من الجسم، وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى الإصابة بالفشل الكلوي.