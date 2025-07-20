"كتالوج" ..لماذا أثار مشهد محمود الخطيب انتقادات واسعة؟ (فيديو)‎

أثار مشهد ظهور محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم المصرية، بمسلسل "كتالوج" الذي يلعب بطولته الفنان محمد فراج وريهام عبد الغفور وسماح أنور، موجة واسعة من الانتقادات.

ورأى نقاد ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أن المشهد لم يكن مقنعًا من الناحية الدرامية، حيث يظهر محمد فراج الذي يلعب دور أب. "يوسف"، يمتلك شركة دعاية وإعلان ويبدو في غاية التوتر بسبب تخوفه من نتيجة الاختبارات التي يتعرَّض لها ابنه بأحد الأندية الرياضية.

ويُفاجَأ الأب "يوسف" بشخص يجلس إلى جواره على مقاعد الجمهور في الاستاد دون أن يعرف أنه محمود الخطيب، أحد أشهر الرموز التاريخية للرياضة المصرية، ويتبادل معه حوارًا جانبيًّا باعتباره أحد الآباء الذين جاؤوا مثله لإجراء اختبارات لأبنائهم.

وتساءل كثيرون: "كيف لم يتعرف الأب على شخصية يعرفها الجميع في مصر، حتى هؤلاء الذين لا يظهرون اهتمامًا بأمور كرة القدم، ولا سيما أن الخطيب شخصية عامة ومعروفة على نطاق واسع منذ سبعينيات القرن الماضي؟"

واعتبر هؤلاء أن المشهد لم يكن مكتوبًا بإجادة وتم عرضه باستسهال غريب، رغم أنه تصدَّر الترند؛ لأنها المرة الأولى التي يظهر فيها محمود الخطيب بعمل فني.

وجاء ظهور محمود الخطيب استجابة لأمنية أعلن عنها الفنان الراحل نبيل الحلفاوي الذي ناشد الخطيب أن يظهر في مسلسل "كتالوج" الذي يخرجه ابنه وليد الحلفاوي.

وتصدر "كتالوج" قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على شبكة "نتفليكس" كما تصدر الأكثر بحثًا عبر محرك "غوغل" بمجرد عرضه الخميس الماضي.

وتشكل أزمات الأبوة في نسختها الحديثة، وما يكتنفها من مرارة داخل نفس كل أب يسعى دون جدوى لإسعاد أبنائه، محور الحبكة الدرامية في المسلسل المصري الجديد.

ويتناول العمل أزمة أب يقترب من مرحلة منتصف العمر ويجد نفسه في مواجهة مأزق مفاجِئ يتمثل في التورط في أدق تفاصيل ابنته وابنه، اللذين يكتشف فجأة بعد وفاة زوجته، كم كانت علاقته بهما هشة وسطحية!.

وتبدو الشخصية الرئيسة "يوسف" نموذجًا للأب العربي الذي يهتم فقط بنجاحه الشخصي على المستوى المهني، متصورًا أن المستوى المادي لعائلته هو ما يجب أن يأتي في صدارة الأولويات، لكن الوفاة المفاجِئة لزوجته تضعه أمام حقائق لم يكن مستعدًا للتعامل معها.

وبعد سلسلة من المواقف التي تبرز إخفاق الأب في التعامل مع أولاده، إذ تتصاعد الضغوط عليه حتى يقف على حافة اليأس، يأتي طوق الإنقاذ عبر مجموعة من مقاطع الفيديو التي سبق أن أعدتها الأم قبل رحيلها تتناول طريقة التعامل مع الأبناء وكأنها تضع له "كتالوجًا تربويًّا" و"دليلًا عمليًّا".