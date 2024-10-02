عناق كيت ميدلتون لشابة مصابة بالسرطان يتصدر الإنترنت

تصدر عناق أميرة ويلز كيت ميدلتون لشابة تعاني من السرطان مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين الصحف البريطانية، وذلك بعد دعوتها إلى قلعة وندسور من قبل الأمير ويليام.

وفي لقاء مؤثر، طلبت المصورة المحترفة ليز هاتون، 16 عامًا، التي تكافح ورمًا نادرًا وعدوانيًا، من الملك المستقبلي الانضمام إليه في حفل كان يقيمه لتكريم عدد من المصورين.

وتلقت ليز دعوة شخصية من الأمير ويليام لزيارة القصر بعد أن سمع قصتها من مؤسسة لندن للإسعاف الجوي التي يرعاها.

وتمت دعوة ليز أيضًا مع عائلتها للقاء ويليام وكيت على انفراد لسماع المزيد عن رحلتها مع السرطان.

وخلال اللقاء العاطفي، عانقت الأميرة التي أعلنت الشهر الماضي أنها أكملت علاجها الكيميائي الوقائي المراهقة في لفتة "إنسانية".

ونشر الأمير والأميرة لاحقًا صورًا من اللقاء على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، مصحوبة برسالة قالا فيها "سعدنا بلقاء ليز في وندسور اليوم. مصورة شابة موهوبة ألهمتنا إبداعها وقوتها. شكرًا لك على مشاركة صورك وقصتك معنا".

وردت ليز لاحقًا "إنهم أشخاص رائعون وصادقون وطيبون. أنا في قمة السعادة لأن عائلتي التقت بكم".

وأعربت ليز أيضًا عن سعادتها بنشر عدد من صورها من قبل قصر كنسينغتون، الذي يتابعه الملايين.