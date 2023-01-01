استطلاع: 44% من البريطانيين يريدون تجريد هاري من لقبه الملكي

وفي الوقت نفسه قال 44% إنهم تعاطفوا أكثر مع شقيق هاري الأكبر الأمير وليام وزوجته كيت مدلتون بعد عرض سلسلة من ستة أجزاء على "نتفليكس" في وقت سابق من الشهر الجاري، مقارنة بـ 17% فقط لهاري وميغان.

ووفقًا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، قال 23% من المشاركين في الاستطلاع الذي شمل 1672 من البالغين وأجري في الفترة من 20 إلى 21 الشهر الجاري، إن الفيلم الوثائقي جعلهم يفكرون بشكل أسوأ تجاه هاري وميغان.

وقال 7% فقط إن الفيلم جعلهم يفكرون بشكل أفضل تجاه الزوجين اللذين يعيشان في الولايات المتحدة بعد اعتزالهما الحياة الملكية أوائل عام 2020.

وقال نحو 33% إن رأيهم في هاري وميغان كان سلبيًا بالفعل، وإن الفيلم الوثائقي لم يحدث فرقًا، بينما أجاب 13% بأن نظرتهم الإيجابية لم تتغير.