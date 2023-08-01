عادات أثناء القيادة قد تضر بمركبتك دون أن تنتبه

3- التحميل الزائد: تم تصميم المركبات الحديثة لتحمل أحمال ثقيلة، لكن هذا لا يعني أنه يمكن تحميلها بشكل زائد.

ويمكن أن يخبرك دليل المركبة الخاص بك بأقصى وزن حمولة يمكن للمركبة نقله، مما يمنحك مؤشرًا على كمية الأمتعة القصوى التي يجب أن تحملها.

فكلما زاد الوزن، زاد الضغط على الفرامل ونظام التعليق ونظام الدفع.

ولن يضيف ترك العناصر غير الضرورية في صندوق مركبتك ضغطًا متزايدًا على أجزائها فحسب، إلا أنه يزيد من استهلاك الوقود، لذلك ينصح دائمًا بترك الأغراض التي لا تحتاجها في المنزل.

4- تبديل السرعة إلى الخلف قبل التوقف: يعد التبديل بين الرجوع للخلف والقيادة للأمام والعكس في مركبة مزودة بعلبة سرعات أوتوماتيكية قبل أن تتوقف تمامًا، أمرًا سيئًا للغاية، إذ يتسبب ذلك في تآكل علبة السرعات والأجزاء بداخلها، كما أن الأمر عينه ينطبق على علبة السرعات اليدوية أيضًا، لذلك ينصح بالتروي والتوقف تمامًا، قبل التبديل إلى الترس الخلفي.

5- تجاوز الحفر والمطبات: لقد وجدت التقارير أن ثلث الأضرار التي تلحق بالمركبة ناتجة عن الحفر، لذلك من الأفضل تجنبها أثناء القيادة.

ويمكن أن يتسبب الاصطدام القوي بالحفر في التواء عجلات وظهور تكتلات في الإطارات، فضلًا عن الإخلال بتوازن العجلات ونظام التعليق.

وبالمثل، فإن القيادة فوق مطب السرعة من دون إبطاء قد يؤدي إلى تلف التعليق الأمامي والخلفي من المركبة وربما نظام العادم.

6- إهمال أضواء التحذير: تتميز لوحات العدادات الحديثة بأضواء تحذير أكثر من أي وقت مضى، ويمكن تجاهل بعضها مثل سائل غسل المساحات حتى تحصل على فرصة للتوقف وإضافته.

لكن أضواءً تحذيرية أخرى تحتاج إلى التحقيق في أقرب فرصة ممكنة، لذا يجدر بك التحقق من دليل المالك الخاص بك لمعرفة ما تعنيه أضواء التحذير الموجودة على لوحة القيادة، والتعرف على أخطر الأضواء كي تتوقف على الفور عن القيادة عند ظهور أي منها.