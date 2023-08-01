عادات أثناء القيادة قد تضر بمركبتك دون أن تنتبه
معظم الأشخاص لديهم عادات سيئة أثناء قيادة المركبات، وفي الوقت الذي لا تلحق فيه بعض هذه العادات ضررًا بالمركبات، إلا أن بعضها الآخر قد يلحق ضررًا مباشرًا بها.
وقد تؤدي عاداتك السيئة في القيادة إلى وضع مركبتك تحت ضغط غير ضروري، وتاليًا قائمة بأشياء قد لا تدرك حتى أنك تقوم بها، إلا أنها يمكن أن تلحق الضرر بمركبتك:
1- فرملة المحرك أو تبديل التروس لتقليل سرعتك: يمكن أن تؤدي فرملة المحرك، أو تغيير التروس لتقليل سرعتك إلى إتلاف مجموعة القيادة الخاصة بك، خاصة القابض وناقل الحركة.
كما يمكن أن يؤدي استخدام التروس للفرامل عند القيادة، خاصة عند السرعات العالية، إلى تقصير عمر محرك مركبتك، لذا فإن استخدام دواسات المكابح برفق هو أفضل طريقة لكبح المركبة.
2- وضع يدك على ذراع التروس: بصفتك سائقًا متمرسًا، ربما أخبرك مدرب القيادة الخاص بك بإبقاء يديك على عجلة القيادة في جميع الأوقات، لكن الكثير منا يطور عادات سيئة، قد تتضمن إراحة يدك على ذراع التروس، مما يتسبب في تآكل مبكر للجلد عليها، وكذلك للأجزاء التي تثبتها.
3- التحميل الزائد: تم تصميم المركبات الحديثة لتحمل أحمال ثقيلة، لكن هذا لا يعني أنه يمكن تحميلها بشكل زائد.
ويمكن أن يخبرك دليل المركبة الخاص بك بأقصى وزن حمولة يمكن للمركبة نقله، مما يمنحك مؤشرًا على كمية الأمتعة القصوى التي يجب أن تحملها.
فكلما زاد الوزن، زاد الضغط على الفرامل ونظام التعليق ونظام الدفع.
ولن يضيف ترك العناصر غير الضرورية في صندوق مركبتك ضغطًا متزايدًا على أجزائها فحسب، إلا أنه يزيد من استهلاك الوقود، لذلك ينصح دائمًا بترك الأغراض التي لا تحتاجها في المنزل.
4- تبديل السرعة إلى الخلف قبل التوقف: يعد التبديل بين الرجوع للخلف والقيادة للأمام والعكس في مركبة مزودة بعلبة سرعات أوتوماتيكية قبل أن تتوقف تمامًا، أمرًا سيئًا للغاية، إذ يتسبب ذلك في تآكل علبة السرعات والأجزاء بداخلها، كما أن الأمر عينه ينطبق على علبة السرعات اليدوية أيضًا، لذلك ينصح بالتروي والتوقف تمامًا، قبل التبديل إلى الترس الخلفي.
5- تجاوز الحفر والمطبات: لقد وجدت التقارير أن ثلث الأضرار التي تلحق بالمركبة ناتجة عن الحفر، لذلك من الأفضل تجنبها أثناء القيادة.
ويمكن أن يتسبب الاصطدام القوي بالحفر في التواء عجلات وظهور تكتلات في الإطارات، فضلًا عن الإخلال بتوازن العجلات ونظام التعليق.
وبالمثل، فإن القيادة فوق مطب السرعة من دون إبطاء قد يؤدي إلى تلف التعليق الأمامي والخلفي من المركبة وربما نظام العادم.
6- إهمال أضواء التحذير: تتميز لوحات العدادات الحديثة بأضواء تحذير أكثر من أي وقت مضى، ويمكن تجاهل بعضها مثل سائل غسل المساحات حتى تحصل على فرصة للتوقف وإضافته.
لكن أضواءً تحذيرية أخرى تحتاج إلى التحقيق في أقرب فرصة ممكنة، لذا يجدر بك التحقق من دليل المالك الخاص بك لمعرفة ما تعنيه أضواء التحذير الموجودة على لوحة القيادة، والتعرف على أخطر الأضواء كي تتوقف على الفور عن القيادة عند ظهور أي منها.
7- تسريع المحرك البارد: قد يخبرك البعض أن القيام برحلات قصيرة منتظمة أمر مروع لمركبتك، لأن زيت المحرك لا يسخن تمامًا.
في الواقع هذا أمر صحيح، لذا يجدر بك تجنب تسريع المحرك حتى يتم تسخينه، حيث يمنح هذا الأمر الزيت الوقت الكافي للتسخين والدوران حول المحرك، وبالتالي تجنب التلف المحتمل وغير المبرر.
8- الكبح المتأخر: قد يكون هناك وقت تحتاج فيه إلى التوقف الطارئ، وفي هذه الحالة يكون الكبح المفاجئ أمرًا ضروريًا.
لكن الفرملة المتأخرة ستضع مزيدًا من الضغط على نظام الكبح، مما يؤدي إلى تآكل الوسادات والأقراص بشكل أسرع، فضلًا عن تكلفتك مزيدًا من الوقود في هذه العملية.
وبشكل عام، النهج البطيء والمدروس للقيادة، وتوقع الطريق أمامك، هو الأفضل لمركبتك وللبيئة في الوقت عينه.