والدة لاعب مغربي تنال إعجابا في تتويج "أسود الأطلس"

نالت والدة لاعب كرة القدم المغربي، عبد الصمد الزلزولي، إعجابا واسعا، يوم السبت، إثر ظهورها بجانب ابنها، خلال تتويج أسود الأطلس بكأس أمم إفريقيا (أقل من 23 سنة).

وظهرت أم عبد الصمد وهي تمسك جائزة ابنها الذي ظفر بلقب أفضل هداف ولاعب في البطولة.

واعتبر معلقون صورة عبد الصمد مع أمه مؤثرة للغاية، ونموذجا من نماذج عرفان الابن الناجح، حيث لا ينسى والدته التي جاءت به إلى الحياة ورعته إلى أن اشتد عوده.

وأعادت الصورة إلى الأذهان لحظات كثيرة مماثلة من مونديال قطر، حين كانت أمهات لاعبين كثر في منتخب المغرب يحرصن على النزول إلى الملعب والاحتفال مع فلذات الأكباد في لحظات مؤثرة بعد تحقيق الفوز في مباريات حاسمة من كأس العالم.

وتُوج المغرب بكأس أمم إفريقيا (أقل من 23 عاما) إثر فوزه على منتخب مصر بهدفين مقابل واحد.