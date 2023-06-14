أحمد طيباوي: أكتب لأقارب الإنسان لا لأحاكمه

لا يبدو أنَّ الروائي الجزائري أحمد طيباوي، مُتعجّلٌ في ممارسة الكتابة، فهو يتأنّى كثيرًا في الإنتاج الأدبي؛ ما يجعلنا أمام كاتب يؤرقه الإبداع، وحريص على قارئه.

وفي هذا الحوار، كان لنا وقفة مع تجربة الروائي طيباوي، الحائز على 3 جوائز أدبية مرموقة.