سامو زين لـ"إرم نيوز": الذكاء الاصطناعي لن يؤثر على صناعة الموسيقى

كشف الفنان السوري سامو زين في حديث خاص لـ"إرم نيوز" عن سبب تأخر طرح ألبومه الجديد، متطرقًا لأسباب عدم خوضه تجارب تمثيلية جديدة، كما تحدث عن اقتحام الذكاء الاصطناعي لمجال الموسيقى.

في البداية، لماذا تغيب عن الساحة الغنائية وعن مصر منذ شهور؟

لم أغب عن الساحة الغنائية، بل أصدرت مؤخرًا أغنيتين من ألبومي الجديد، بعنوان "الحب" و "كارثة"، الحمد لله تصدرتا قائمة الأكثر استماعًا على تطبيق "أنغامي"، وسعيد بعودتي لمصر، أم الدنيا.. كانت وحشاني جدًا".

ما سبب ابتعادك عن طرح الألبومات والاكتفاء بالأغنية المنفردة على غير عادتك؟

كان من المُفترض أن أطرح ألبومي الجديد، وأُخطط حاليًا لتحديد الموقف من طرح بقية أغنياته بالشكل المناسب. الفكرة والأغنية المميزة هي الأهم، بصرف النظر إن كان الألبوم غنائيًا كاملاً أو أغنية منفردة، لدي أغنية جديدة، سوف أطرحها قريبًا بشكل منفردة بعنوان "القبول نعمة"، هي من ضمن أغنيات الألبوم.

هل ترى أن الإنتاج عامل أساسي في فكرة حضور وغياب نجوم الغناء عن الساحة؟

مما لا شك فيه أن الإنتاج له دور كبير، ولكن من الضروري أن يعمل المطرب جاهدًا على نفسه، لتوظيف موهبته، وتطويرها، من أجل مواكبة أي تطورات على الساحة، وذلك ليضمن الحضور بشكل مناسب.

ما رؤيتك لدخول الذكاء الاصطناعي على مجال الموسيقى؟

لا أرى أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير كبير على صناعة الموسيقى، كل ما يدور حول الاستعانة به هو مُجرد كلام مُرسل، أعتقد أنه مُجرد تطور طفيف سيختفي مع الوقت.

صف لنا علاقتك بجمهورك على أرض الواقع ومواقع التواصل الاجتماعي؟

علاقة حب وثقة كبيرة بيني وبين جمهوري، لقد قمنا ببنائها معًا على مدار 30 عامًا من العمل بمجال الفن والموسيقى.

لماذا أنت غائب عن التمثيل، ومشوارك الفني لم يحمل سوى تجربتين تمثيليتين فقط؟

أفضل التركيز على الغناء، لأنه يحتاج الكثير من الوقت للتحضير والتنفيذ، ولم تسنح لي الفرصة لتقديم تجارب كثيرة في التمثيل، ولكنني فخور بأن هناك فيلمًا ومسلسلاً في مشواري الفني، لا يزال يجري عرضهما حتى الآن على القنوات الفضائية.

برأيك، من الأنجح من نجوم الغناء الذين خاضوا تجارب تمثيلية؟

هناك الكثير من المطربين الذين حققوا نجاحًا كبيرًا في التمثيل، منهم تامر حسني فلديه تجربة مميزة للغاية. والأمر غير محكوم فقط بالمطربين في التمثيل، فالفن متشعب وقائم على الموهبة والإبداع.