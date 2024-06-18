9 قتلى بحريق في مستشفى شمال إيران

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء اندلاع حريق في مستشفى "قائم شهر" بمدينة رشت مركز محافظة جيلان شمال إيران.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية فقد اشتعلت النيران في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في مستشفى قائم رشت الذي يضم 250 سريرًا، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 9 أشخاص.

وأكد محمد تقي آشوبي رئيس جامعة جيلان للعلوم الطبية في حديث لوسائل الإعلام مقتل 9 أشخاص خلال هذا الحريق، ولكنه قال في الوقت نفسه إنه لم تقع إصابات أو وفيات جراء الحريق، مشيرًا إلى أنه يجري التحقيق في سبب وفاة هؤلاء المواطنين من قبل الطبيب الشرعي.

وتشير الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انتشار كبير لقوات الإغاثة في مستشفى قائم شهر، ويقال إن الحريق بدأ من الطابق السفلي للمستشفى ثم وصل إلى الطوابق الأخرى، ولم يُحدَّد سبب الحريق بعد.

وقال رئيس إدارة إطفاء رشت إنه من بين إجمالي 142 مريضًا نُقِلوا إلى المستشفى في هذا المستشفى، نُقِل 110 مرضى إلى مستشفيات أخرى في رشت بواسطة عمال الإنقاذ.