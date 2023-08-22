باكستان.. طلاب ومعلمهم عالقون بعربة تلفريك فوق واد عميق (صور)
حوصر سبعة طلاب ومعلمهم في عربة تلفريك معلقة على ارتفاع كبير في الجو فوق واد عميق في باكستان، الثلاثاء؛ بعد انقطاع أحد السلكين الحاملين لها، فيما تسعى السلطات لتنفيذ عملية إنقاذ "بالغة الخطورة" تعرقلها الرياح العاتية، قبل حلول الظلام.
وقال مسؤولون إن الطلاب عالقون في التلفريك منذ الساعة السابعة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) عندما كانوا متجهين إلى المدرسة في منطقة جبلية نائية في باتاغرام، على بعد 200 كيلومتر تقريبا شمالي إسلام أباد.
وقالت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث في بيان، إن "العربة تعطلت قبل أن ترسل السلطات طائرتي هليكوبتر عسكريتين لتنفيذ عملية إنقاذ بعد أن باءت محاولات إصلاح العطل بالفشل".
وقال شرق رياض ختك مسؤول الإنقاذ في الموقع، إن "سلك التلفريك انقطع في منتصف الطريق فوق الوادي، على ارتفاع 274 مترا تقريبا، وأصبح معلقا بسلك واحد بعد أن انقطع الآخر"، مضيفا أن "مهمة الإنقاذ تعقدت بسبب الرياح العاتية في المنطقة ولأن أذرع مروحتي الطائرتين تهددان بزيادة زعزعة استقرار العربة".
وتحلق الطائرتان العسكريتان بالقرب من التلفريك، وفشلت حتى الآن محاولتان للإنقاذ.
وقال مظفر خان، وهو مسؤول إداري بمنطقة باتاغرام، إن "هناك سبعة طلاب ومعلما واحدا في عربة التلفريك، على خلاف ما أُبلغ عنه سابقا بوجود ستة طلاب ومعلمين اثنين".