باكستان.. طلاب ومعلمهم عالقون بعربة تلفريك فوق واد عميق (صور)

حوصر سبعة طلاب ومعلمهم في عربة تلفريك معلقة على ارتفاع كبير في الجو فوق واد عميق في باكستان، الثلاثاء؛ بعد انقطاع أحد السلكين الحاملين لها، فيما تسعى السلطات لتنفيذ عملية إنقاذ "بالغة الخطورة" تعرقلها الرياح العاتية، قبل حلول الظلام.

وقال مسؤولون إن الطلاب عالقون في التلفريك منذ الساعة السابعة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) عندما كانوا متجهين إلى المدرسة في منطقة جبلية نائية في باتاغرام، على بعد 200 كيلومتر تقريبا شمالي إسلام أباد.