مصرع فتاة غرقاً بعد هجوم تمساح في الهند

شهدت ولاية راجستان الهندية حادثا مأساويا بعد أن لقيت فتاة في الخامسة عشرة من عمرها مصرعها غرقا، إثر هجوم تمساح عليها أثناء جمعها الماء من نهر بارفاتي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "هندوستان تايمز" عن شرطة كيشانغانج، فإن الفتاة شيفاني كيفات، من سكان قرية مهتابورا، كانت تملأ أواني المياه يوم الاثنين 15 سبتمبر الجاري عندما انقض عليها التمساح وسحبها إلى داخل النهر.

وحاول بعض الشهود التدخل عبر استخدام القوارب لإخافة الحيوان وإنقاذها، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل. وأطلقت السلطات عملية بحث استمرت لساعات دون جدوى، قبل أن يتم تعليقها مساء اليوم نفسه.

وفي صباح اليوم التالي، عُثر على جثة الفتاة طافية في النهر، حيث استُدعي فريق طبي أكد وفاتها. وأظهر تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة كان الغرق، فيما لم تُسجل إصابات قاتلة سوى جروح عميقة ناجمة عن قبضة التمساح عند سحبها.

وقد تم تسليم جثمانها إلى أسرتها بعد استكمال الفحوصات الطبية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.