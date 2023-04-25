زوجان ألمانيان يوقفان مهمة ركض بطولة أفريقيا ويفرّان من الخرطوم

وقالا إنهما كانا في أحد فنادق الحي الحكومي في الخرطوم عندما لاحظا تحركات عسكرية، وقال شاور: "أدركنا سريعًا أنه لن يكون هناك المزيد من الرحلات الجوية، وأنه سيتعين علينا البقاء في الفندق".

ومكث الزوجان في الفندق عدة أيام، وتبادلا استخدام بطارية هاتف متبقية على هاتفيهما من أجل قراءة الرسائل.

وقالت رويفكامب: "كانت هناك مفاضلة كل يوم بين المخاطر والفوائد، هل من الأفضل أن أبقى هادئة ومنتظرة هنا وأكون أكثر أمانًا؟ أم يجب أن أخرج في وقت ما وأرى ما إذا كان بإمكاني الحصول على شيء لأشربه أو أبدأ في التواصل وأحاول الخروج من هذا الوضع".