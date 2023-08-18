سمكة قرش تثير رعب سكان بلدة أمريكية

ويتدفق النهر من بحيرتي ليتل ريدفيش، وريدفيش، وهما المحطة النهائية لهجرة السلمون الأحمر من المحيط الهادئ في أمريكا الشمالية فيما يعرف بأطول رحلة هجرة له.

ويحتوي النهر على مجموعة متنوعة من الأسماك، ويعد وجود سمكة قرش مفترسة من هذا النوع داخله سببًا في القضاء عليها، وتدمير التوازن البيئي في النهر.

ولم يعرف لغاية الآن من أين جاءت سمكة القرش.