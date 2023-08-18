سمكة قرش تثير رعب سكان بلدة أمريكية
جرفت مياه نهر سالمون في ولاية أيداهو الأمريكية، سمكة قرش على ضفاف النهر المسمى أيضا نهر "اللاعودة".
وشعر سكان منطقة ريجنز على ضفاف النهر بحالة من الرعب والاستغراب من ظهور سمكة القرش المفترسة في بلدتهم.
وذكرت تقارير أن السمكة التي عثر عليها ميتة هي من نوع قرش السلمون، وهي مفترسة يصل وزنها إلى 450 كغم، فيما يصل طولها إلى 3 أمتار، وبيئتها الأصلية هي المحيطات، وتعيش عادة في المحيط الهادئ.
ويتدفق النهر من بحيرتي ليتل ريدفيش، وريدفيش، وهما المحطة النهائية لهجرة السلمون الأحمر من المحيط الهادئ في أمريكا الشمالية فيما يعرف بأطول رحلة هجرة له.
ويحتوي النهر على مجموعة متنوعة من الأسماك، ويعد وجود سمكة قرش مفترسة من هذا النوع داخله سببًا في القضاء عليها، وتدمير التوازن البيئي في النهر.
ولم يعرف لغاية الآن من أين جاءت سمكة القرش.