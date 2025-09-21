مسلح يستهدف تجمعاً داخل نادي في نيوهامبشير الأمريكية (فيديو)

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، إن شخصاً نفذ هجوماً مسلح داخل نادي ريفي في ولاية "نيو هامبشاير" وأطلق النار على المتواجدين فيه.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن الشرطة الأمريكية قولها إن الحادث أسفر عن وقوع عدة إصابات، مشيرة إلى اعتقال أحد المشتبه بهم في الحادث.

وهرعت قوات كبيرة من الشرطة والطوارئ إلى موقع الهجوم للوقوف على ملابساته وإجراء المعاينة الأولية والتعرف على حجم الخسائر.

وذكرت مصادر أمنية في الشرطة الأمريكية أن كاميرات المراقبة أكدت أن مطلق النار كان وحيداً ولم يكن هناك من يعاونه في تنفيذ الهجوم.

وأشارت مصادر وشهود عيان إلى أن مسلحاً اقتحم مطعماً داخل أحد النوادي الريفية وفاجأ المتواجدين فيه بإطلاق النار عليهم.

وقال أحد شهود العيان المتواجدين في موقع الهجوم، لقناة "7news" الأمريكية، إنه حطم كرسيًا على رأس المهاجم بعد ثوانٍ من إطلاق النار في المطعم.