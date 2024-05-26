بعد تجدد الهجوم عليه.. نزار قباني يشعل الحرائق حيًّا وميتًا

ويؤكد علي أحمد العرود في كتابه "جدلية نزار قباني في النقد العربي الحديث"، أن هجوم جهاد فاضل جاء لبواعث شخصية بحتة ردًّا على اتهام نزار له بأنه غيّر اسمه من "جوزيف" إلى "جهاد" لأن "عدة الشغل تستلزم هذا التغيير" على حد تعبير نزار بمجلة " الحوادث" 1987.

صدام مع جمال عبدالناصر ونجيب محفوظ

وقبل ذلك أثارت قصيدة نزار قباني "هوامش على دفتر النكسة" هجومًا واسعًا ضده في مصر حيث رأى فيها مثقفون استسلامًا لنكسة 1967 واستجابت الإذاعة المصرية لهذا الهجوم وأوقفت التعاون معه ومنعت بث الأغاني المأخوذة عن أشعاره. ويقول نزار في القصيدة: " إذا خسرنا الحرب فلا غرابة/ لأننا ندخلها بكل ما يملك الشرقي/ من مواهب الخطابة/ بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة ".

وشعر نزار بالضيق الشديد وأن هناك من يتربص به ويشوّه مواقفه الوطنية العروبية ويزايد عليه، فأرسل خطابًا إلى الرئيس جمال عبد الناصر يتضمن نص القصيدة ويشرح موقفه، فما كان من ناصر إلا أن أمر بعودة التعامل معه وإنهاء الأزمة.

وأثارت قصيدة "المهرولون" التي كُتبت على إثر "اتفاقية أوسلو" للسلام معركة شهيرة بين نزار ونجيب محفوظ منتصف التسعينيات. وأعدت مجلة "روزاليوسف" المصرية فى عددها الصادر فى الـ16 من أكتوبر من عام 1995 ملفًّا احتوى على القصيدة ووصف نجيب محفوظ لها بأنها "قصيدة قوية جدًّا، وقنابل تفرقع فى عملية السلام، من دون أن تقدم بديلًا عنها".

ورد نزار قائلًا: "شكرًا لأستاذنا الروائى الكبير نجيب محفوظ الذى قرأ قصيدتى "المهرولون" فأعجبته شعريًّا ولم تعجبه أيديولوجيًّا وموقفًا، وإذا كان الخطاب الشعرى هزَّ أعماقه، فهذا دليل على أن حساسيته الشعرية لا تزال بخير.. وقلبه الكبير لا يزال يفرح بالتماع البروق، وسقوط الأمطار أما مواقفنا الأيديولوجية المتصادمة فى قضية السلام، فهى بسيطة وهامشية، ولا تفسد للود قضية".