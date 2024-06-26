طفل تونسي يقتل شقيقه لرغبته في "تقطيع اللحم"

شهدت محافظة المهدية في تونس حادثة مروعة، إذ أقدم طفل يبلغ من العمر 13 سنة على قتل شقيقه البالغ من العمر 15 عاما بسبب رغبته في تقطيع اللحم في المنزل بدلا من شقيقه الضحية.

وبحسب فريد بن جحا، الناطق الرسمي باسم محاكم محافظتي "المهدية" و"المنستير"، وقعت الجريمة ببلدة "السعفات" شرق البلاد، إذ وجه الطفل الجاني لشقيقه طعنة في القلب.

وأضاف "بن جحا" في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن قاضي التحقيق فتح تحقيقا للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الجريمة، كما تم عرض جثة الراحل على الطبيب الشرعي، بينما تم احتجاز الطفل القاصر.

وكشفت الأم الملابسات الصادمة للحادثة، موضحة أنها طلبت من أحد أبنائها جلب سكينا لاستخدامها في تقطيع اللحم، ليلتحق الابن الثاني ويدخل في خلاف مع شقيقه، تطوّر إلى مشاجرة، قام خلالها الأخير بتسديد طعنة له في القلب مباشرة.

وشهدت تونس في أبريل/نيسان الماضي حادثة أخرى مروعة، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 14 عاما حتفه في منطقة "المرسى" بتونس العاصمة، على يد أطفال في الطريق العام، عندما كانوا يحاولون سرقة هاتفه المحمول.