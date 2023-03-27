طفل بريطاني يعثر على قنبلة بحديقة منزله تعود للحرب العالمية (صور)

وتم فحص القنبلة باستخدام الأشعة السينية لمعرفة ما إذا كانت لا تزال قابلة للانفجار، وأكدت الفرقة أنها "قنبلة يدوية غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية"، قبل تفجيرها والتخلص منها بأمان في حقل قريب.

بدورها، علقت شرطة Rural East Devon Police على الواقعة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت في بيانها إلى أنه من الشائع بعض الشيء العثور على متفجرات قديمة في منطقتي ديفون وكورنوال.

وأوضحت أنه عادة ما تظهر على الشواطئ أو في منزل شخص احتفظ بها كتذكار، وأن واقعة مشابهة حدثت الأسبوع الماضي وتم التخلص من القنبلة بأمان وتفجيرها في حديقة.

كما أشار الضباط إلى أن مثل هذه الوقائع تحدث بشكل ثلاثي، إذ عادة ما يتم العثور على 3 قنابل في أماكن مختلفة.