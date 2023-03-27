طفل بريطاني يعثر على قنبلة بحديقة منزله تعود للحرب العالمية (صور)
في واقعة غير مألوفة، أصيبت سيدة بريطانية بصدمة عندما أخبرها طفلها ذو الـ 9 سنوات أنه عثر على قنبلة في حديقة المنزل، فقد كان جورج بينيستون يتجول وينبش حديقة منزله في ياركومب في منطقة ديفون، عندما عثر على قنبلة اتضح لاحقاً أنها تعود للحرب العالمية الثانية.
وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، قالت المرأة التي تدعى سيلين إنها كانت نائمة عندما فاجأها طفلها بكل حماسة باكتشافه الغريب في الحديقة، وقالت: "دخل جورج الغرفة وهو يصيح: استيقظي، وجدت قنبلة يدوية".
ولم تصدق سيلين وظنت أنه يمزح، وقالت: "ظننت أنه مجرد هراء كما تفعل جميع الأمهات، وقلت ساخرة إنه أمر رائع، لماذا لا تذهب وتلتقط صورة للقنبلة، وفاجأني بالفعل بالتقاطه صورة للقنبلة".
وسرعان ما اتصلت الأم بالشرطة التي وصلت بعد حوالي 20 دقيقة، وأكد أحد الضباط أنها قنبلة بالفعل، وتم استدعاء فرقة متخصصة بإبطال القنابل تابعة للوحدة العسكرية Royal Logistic Corps.
وتم فحص القنبلة باستخدام الأشعة السينية لمعرفة ما إذا كانت لا تزال قابلة للانفجار، وأكدت الفرقة أنها "قنبلة يدوية غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية"، قبل تفجيرها والتخلص منها بأمان في حقل قريب.
بدورها، علقت شرطة Rural East Devon Police على الواقعة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت في بيانها إلى أنه من الشائع بعض الشيء العثور على متفجرات قديمة في منطقتي ديفون وكورنوال.
وأوضحت أنه عادة ما تظهر على الشواطئ أو في منزل شخص احتفظ بها كتذكار، وأن واقعة مشابهة حدثت الأسبوع الماضي وتم التخلص من القنبلة بأمان وتفجيرها في حديقة.
كما أشار الضباط إلى أن مثل هذه الوقائع تحدث بشكل ثلاثي، إذ عادة ما يتم العثور على 3 قنابل في أماكن مختلفة.