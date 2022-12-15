يروّج لـ"إيذاء النفس".. باحثون يحذرون من خطورة "تيك توك"
أبدى عدد من الباحثين قلقهم من "تيك توك"، بعد إجراء دراسة بينت أن المنصة تروج لفيديوهات قصيرة عن "اضطرابات الأكل" و"إيذاء النفس"، لمستخدمين بعمر الـ 13 عاما.
ووفقا لتقرير جديد نشره Center for Countering Digital Hate "مركز مكافحة الكراهية الرقمية" البريطاني، فإن "تيك توك" يُظهر فيديوهات للمستخدمين بحسب اهتماماتهم والحسابات التي يتابعونها، كما يبدأ باقتراح محتوى عن اضطرابات الطعام وإيذاء النفس، للأطفال خلال 30 دقيقة من انضمامهم للمنصة.
وتابع التقرير: "بمجرد أن يشاهد المستخدمون الصغار ذلك المحتوى ويضعون إشارة الإعجاب على مقاطع تتضمن محتوى عن صورة الجسم والصحة العقلية، تبدأ المنصة بدفع مقاطع فيديو ذات صلة كل 39 ثانية.
وأكد الباحثون أنهم اكتشفوا الأمر، بعدما أنشأوا في آب الماضي، 8 حسابات وهمية لأطفال بعمر الـ13، وهو أصغر عمر تسمح فيه "تيك توك" لإنشاء حساب على منصتها.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، عمران أحمد: "قد يلفتك فيديو لأحد يرتدي ملابس جميلة، لكن سرعان ما تدرك خوارزميات "تيك توك" بأنك مهتم بصورة الجسد، فتبدأ بضخ محتوى عنه".
اضطرابات الأكل
وأشار الباحثون، إلى أن بعض الحسابات التي قاموا بإنشائها، تابعت مقاطع فيديوهات تروج لمصطلح الـ Junkorexia الذي يشير إلى الأشخاص الذين يأكلون الوجبات السريعة فقط ويرفضون تناول الطعام العادي، وأخرى لمستخدمين يتحدثون عن الانتحار باستخدام شفرات الحلاقة.
ووجدوا أيضا أن العديد من المقاطع التي تظهر للأطفال تروّج لاضطرابات الأكل تحت هاشتاغات مزيفة، فمثلا ترى هاشتاغ #EdSheeranDisorder، الذي يبدو وكأنه يتحدث عن المغني الشهير إيد شيران، بينما يضم في الحقيقة فيديوهات عن اضطرابات الطعام.
كيف ردت "تيك توك"
قالت ماهسو كولينان، المتحدثة باسم "تيك توك" لصحيفة The New York Times: "هذه التجربة لا تعكس سلوكًا حقيقيًا أو تجارب مشاهدة لأشخاص حقيقيين".
وأضافت: "نحن نتشاور بانتظام مع خبراء الصحة، ونعمل دوما على حذف أي مقاطع تنتهك سياساتنا، كما نوفر للمستخدمين الوصول إلى الموارد الداعمة في حال احتاجوا لذلك".
مخاوف سابقة
يذكر أن المخاوف من المحتوى الذي تقدمه منصة "تيك توك" للمراهقين قد ازدادت في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن وجد تحقيق أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عام 2021 أن مقاطع فيديو خطيرة تتعلق بإنقاص الوزن بشكل غير صحي تظهر بشكل مكثف للمراهقين، أبرزها "نصائح" حول كيفية استهلاك أقل من 300 سعر حراري في اليوم؛ الأمر الذي يشكل خطرًا بالغًا على صحتهم.