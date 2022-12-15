يروّج لـ"إيذاء النفس".. باحثون يحذرون من خطورة "تيك توك"

وأكد الباحثون أنهم اكتشفوا الأمر، بعدما أنشأوا في آب الماضي، 8 حسابات وهمية لأطفال بعمر الـ13، وهو أصغر عمر تسمح فيه "تيك توك" لإنشاء حساب على منصتها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، عمران أحمد: "قد يلفتك فيديو لأحد يرتدي ملابس جميلة، لكن سرعان ما تدرك خوارزميات "تيك توك" بأنك مهتم بصورة الجسد، فتبدأ بضخ محتوى عنه".

اضطرابات الأكل

وأشار الباحثون، إلى أن بعض الحسابات التي قاموا بإنشائها، تابعت مقاطع فيديوهات تروج لمصطلح الـ Junkorexia الذي يشير إلى الأشخاص الذين يأكلون الوجبات السريعة فقط ويرفضون تناول الطعام العادي، وأخرى لمستخدمين يتحدثون عن الانتحار باستخدام شفرات الحلاقة.

ووجدوا أيضا أن العديد من المقاطع التي تظهر للأطفال تروّج لاضطرابات الأكل تحت هاشتاغات مزيفة، فمثلا ترى هاشتاغ #EdSheeranDisorder، الذي يبدو وكأنه يتحدث عن المغني الشهير إيد شيران، بينما يضم في الحقيقة فيديوهات عن اضطرابات الطعام.

كيف ردت "تيك توك"

قالت ماهسو كولينان، المتحدثة باسم "تيك توك" لصحيفة The New York Times: "هذه التجربة لا تعكس سلوكًا حقيقيًا أو تجارب مشاهدة لأشخاص حقيقيين".

وأضافت: "نحن نتشاور بانتظام مع خبراء الصحة، ونعمل دوما على حذف أي مقاطع تنتهك سياساتنا، كما نوفر للمستخدمين الوصول إلى الموارد الداعمة في حال احتاجوا لذلك".