"مطاريد الشاشة".. نجوم يطلون على جمهور رمضان عبر الإذاعة

يبدو أن عددًا من نجوم الصف الأول ممن اعتادوا الغياب عن شاشة رمضان، حتى أنه أصبح يطلق عليهم "مطاريد الشاشة" قرروا هذا الموسم اللجوء إلى الإذاعة لتقديم أعمال درامية تعوّض غيابهم في الموسم الأشهَر المرتقَب كل عام.

وتتسم الأعمال المنتظرة من جانب شريحة كبيرة من الجماهير تفضل متابعة الإذاعة في المنزل والسيارة، بالإيقاع السريع اللاهث وتنتمي غالبًا إلى نوعية "الكوميدي لايت".

أبويا شقيقي