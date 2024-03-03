"مطاريد الشاشة".. نجوم يطلون على جمهور رمضان عبر الإذاعة
يبدو أن عددًا من نجوم الصف الأول ممن اعتادوا الغياب عن شاشة رمضان، حتى أنه أصبح يطلق عليهم "مطاريد الشاشة" قرروا هذا الموسم اللجوء إلى الإذاعة لتقديم أعمال درامية تعوّض غيابهم في الموسم الأشهَر المرتقَب كل عام.
وتتسم الأعمال المنتظرة من جانب شريحة كبيرة من الجماهير تفضل متابعة الإذاعة في المنزل والسيارة، بالإيقاع السريع اللاهث وتنتمي غالبًا إلى نوعية "الكوميدي لايت".
أبويا شقيقي
ويتصدر هؤلاء النجوم الذين انتقلوا للإذاعة محمد هنيدي الذي كان من المقرر أن يقدم هذا الموسم الجزء الثاني من "أرض النفاق" بعد 6 سنوات على الجزء الأول، لكن التأجيل كان مصير المسلسل.
ويعوّض الكوميديان المصري غيابه بمسلسل "أبويا شقيقي" بمشاركة شيري عادل الذي يذاع على إذاعة "راديو هتس".
وأصبح "هنيدي" وجهًا بارزًا في الدراما الإذاعية عبر العديد من الأعمال الرمضانية في المواسم الأخيرة، مثل: "يخلق من الشبح أربعين" و" شيف الحارة" و"طالب بالتلاتة" و" شوربة السياحة".
فبركة
ويلعب أحمد حلمي بطولة مسلسل "فبركة" الذي يذاع على "نجوم إف إم" بمشاركة هنا الزاهد وطه الدسوقي وسوسن بدر وسامي مغاوري.
وتدور الفكرة في إطار كوميدي حول ظاهرة " الترند"، وما يصاحبها أحيانًا من تزييف أخبار أو "فبركة" ويلعب حلمي دور مذيع بإحدى القنوات التلفزيونية.
سوبر فوزية
وعبر أثير إذاعات "راديو النيل"، تقدم إسعاد يونس المسلسل الكوميدي" سوبر فوزية" وتجسد من خلاله شخصية ربة المنزل " فوزية" التي تعيش حياة خانقة مليئة بالروتين والضغوط حتى تنفجر ذات يوم وتتحول إلى "سوبر هيرو".
ويشاركها البطولة محمد رضوان الذي يقوم بدور زوجها.
بيت أم الغلام
وعلى أثير إذاعة " إنريجي"، تقدّم منة شلبي مسلسل "بيت أم الغلام" وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج مصطفى منير.
وتبقى الإشارة إلى أنه بخلاف المسلسلات الأربعة، توجد أعمال إذاعية أخرى يجمع أبطالها بين دراما الراديو والشاشة معًا، مثل: أحمد العوضي الذي يقدم " جريمة نص الليل" و" حق عرب" وأكرم حسني " الذي يقدم " زكريا أبو ندا" و" بابا جه" وهشام ماجد الذي يقدم " شاكر موش فاكر" و" أشغال شقة".
"اسكتشات" سريعة التجهيز
ويشير الناقد الفني محمد عبد الرحمن إلى أن الدراما الإذاعية لم تعد بذات البريق والوهج كما في السابق؛ لأنها غالبًا ما تتسم بالتعجل والخفة والاعتماد على اسم براق للعمل يصنع نوعًا من " الإفيه"، كما إن جمهورها الأساس يتابعها وهو في السيارة وبالتالي من الصعب عليه الانتظام في الاستماع إلى الحلقات الثلاثين كاملة.
وأبدى "عبد الرحمن" في تصريح إلى "إرم نيوز"، استغرابه من إصرار صنّاع الدراما الإذاعية على طرحها في موسم رمضان دون بقية العام.
واعتبر الناقد الفني محمد عبد الخالق أن الدراما الإذاعية فشلت في تقديم أعمال جادة تذكرنا بروائع حقبتي الثمانينيات والتسعينيات وبدايات الألفية واكتفى صناعها بطرح "اسكتشات" خفيفة أشبه ما تكون بـ " ستاند أب" سريع التجهيز.
ويشير "عبد الخالق" في تصريح إلى "إرم نيوز" إلى أن توقيت إذاعة هذه الأعمال يتراوح غالبًا ما بين الظهيرة وساعة الإفطار وهو ما يجعل صناعها يعتقدون أنها كلما كانت خفيفة كان ذلك أفضل.