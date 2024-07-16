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الأردن .. العثور على جثة مقطوعة الرأس

الأردن .. العثور على جثة مقطوعة الرأس
تعبيرية المصدر: Getty Images
محمد بركة
محمد بركة
16 يوليو 2024، 8:55 ص

حالة من الاستنفار الأمني شهدتها السلطات المختصة بمحافظة جرش، شمالي الأردن، بعد العثور على جثة مجهولة الهوية ومقطوعة الرأس. 

وتلقت فرق الطوارئ مساء أمس الاثنين اتصالا يفيد بوجود جثة تم التمثيل بها وتقطيعها، لشخص مجهول قرب جسر "سلحوب".

وهرعت إلى مكان الحادث أجهزة الأمن العام والتحقيقات الجنائية والدفاع المدني لتباشر فورا عملها لفك ملابسات الحادث المروع، بوجود المدعي العام والطب الشرعي. 

ونقلت تقارير صحفية محلية عن شهود عيان تأكيدهم أن الجثمان تعرض لتشويه وتمثيل على نحو قاس ومؤلم، فيما تكثف الأجهزة المعنية جهودها للعثور على الرأس بهدف التعرف على هوية المجني عليه؛ ومن ثم الوصول إلى الجاني.
 

الجرائمالأردن

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